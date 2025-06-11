Новий погляд на сирники: 6 солоних рецептів

Солоні сирники не такі популярні, як солодкі, проте не менш смачні. Завдяки своєму нейтральному смаку кисломолочний сир ідеально поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами: від свіжої зелені та овочів до пікантних сирів, усіляких приправ і спецій, а також копченого м'яса та риби.

Зібрали рецепти солоних сирників, які стануть чудовим варіантом для ситного сніданку, легкого обіду або закуски до келиха вина. Серед них — сирники зі шпинатом, томатами, зеленим горошком, морквою, пармезаном, авокадо та лососем.

Сирники зі шпинатом

Знадобиться:

жирний кисломолочний сир — 300 г

яйце — 1 шт.

свіжий шпинат — 50 г

борошно — 100 г + для обвалювання

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати

Усі інгредієнти, окрім борошна, скласти в блендер і добре збити до однорідної маси. Перекласти масу в миску, додати борошно і перемішати. У миску насипати борошно для обвалювання. Сформувати сирники й обваляти їх у борошні. Викладати на добре змащену олією пательню та смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

Сирники з томатами

Знадобиться:

кисломолочний сир — 400 г

яйця — 2 шт.

томати — 2 шт.

зелена цибуля — 3-4 пера

часник — 1 зубчик

борошно — 100 г

сіль, спеції — на смак

олія — для смаження

Як готувати

Томати порізати маленькими кубиками (свіжі томати можна замінити в'яленими). Зелену цибулю дрібно нашаткувати. Часник пропустити через прес. Скласти все в миску, додати сир, борошно та яйце. Посолити, поперчити, добре вимішати ложкою. Викладати ложкою на добре змащену олією пательню та смажити до рум'яної скоринки з обох боків.

Сирники з базиліком і пармезаном

Знадобиться:

кисломолочний сир — 300 г

яйце — 1 шт.

тертий пармезан — 3 ст. л.

базилік — 3-4 гілочки

борошно — 3-4 ст. л. + для обвалювання

сіль, спеції — на смак

олія — для смаження

Як готувати

Базилік помити, обсушити, дрібно нашаткувати. Скласти в миску, додати сир, борошно, яйце і тертий пармезан. Посолити й поперчити, добре перемішати. Сформувати сирники, обваляти їх у борошні. Смажити сирники на добре змащеній олією пательні до рум'яної скоринки з обох боків.

Сирники із зеленню та зеленим горошком

Знадобиться:

кисломолочний сир — 300 г

яйце — 1 шт.

зелений горошок — пів склянки

кріп — 3 гілочки

петрушка — 3 гілочки

зелена цибуля — 4 пера

борошно — 3 ст. л. + для обвалювання

сіль, спеції — на смак

олія — для смаження

Як готувати

Петрушку, кріп і зелену цибулю помити, обсушити й дрібно нашаткувати. Зелений горошок опустити в киплячу підсолену воду на 1 хвилину, потім відкинути на друшляк, аби стекла рідина. Сир викласти у миску. Додати яйце, борошно, посічену зелень і горошок. Посолити, поперчити, добре вимішати масу. Сформувати сирники, обваляти у борошні. Викладати на змащену олією пательню та смажити до золотавої скоринки з обох боків.

Сирники з морквою

Знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г

морква (середня) — 2 шт.

яйце — 1 шт.

борошно — 2-3 ст. л. + для обвалювання

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

Як готувати

Моркву очистити, помити та натерти на тертушці. У глибоку миску покласти кисломолочний сир, додати натерту моркву, розбити яйце. Посолити та поперчити, перемішати. Поступово додати борошно, добре вимішати до отримання однорідної м'якої маси. Сформувати сирники на присипаній борошном поверхні, обваляти у борошні. Розігріти сковороду з олією, викласти сирники та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку). Після перевертання можна накрити сковороду кришкою на кілька хвилин, щоб сирники добре пропеклися всередині.

Сирники з авокадо й лососем

Знадобиться:

кисломолочний сир — 200 г

яйце — 1 шт.

твердий тертий сир — 2 ст. л.

манка — 2 ст. л. + для обвалювання

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

лосось — для подачі

стигле авокадо — для подачі

Як готувати