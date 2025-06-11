Новий погляд на сирники: 6 солоних рецептів
Солоні сирники не такі популярні, як солодкі, проте не менш смачні. Завдяки своєму нейтральному смаку кисломолочний сир ідеально поєднується з найрізноманітнішими інгредієнтами: від свіжої зелені та овочів до пікантних сирів, усіляких приправ і спецій, а також копченого м'яса та риби.
Зібрали рецепти солоних сирників, які стануть чудовим варіантом для ситного сніданку, легкого обіду або закуски до келиха вина. Серед них — сирники зі шпинатом, томатами, зеленим горошком, морквою, пармезаном, авокадо та лососем.
Сирники зі шпинатом
Знадобиться:
- жирний кисломолочний сир — 300 г
- яйце — 1 шт.
- свіжий шпинат — 50 г
- борошно — 100 г + для обвалювання
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати
- Усі інгредієнти, окрім борошна, скласти в блендер і добре збити до однорідної маси.
- Перекласти масу в миску, додати борошно і перемішати.
- У миску насипати борошно для обвалювання. Сформувати сирники й обваляти їх у борошні.
- Викладати на добре змащену олією пательню та смажити до рум'яної скоринки з обох боків.
Сирники з томатами
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 400 г
- яйця — 2 шт.
- томати — 2 шт.
- зелена цибуля — 3-4 пера
- часник — 1 зубчик
- борошно — 100 г
- сіль, спеції — на смак
- олія — для смаження
Як готувати
- Томати порізати маленькими кубиками (свіжі томати можна замінити в'яленими). Зелену цибулю дрібно нашаткувати. Часник пропустити через прес.
- Скласти все в миску, додати сир, борошно та яйце. Посолити, поперчити, добре вимішати ложкою.
- Викладати ложкою на добре змащену олією пательню та смажити до рум'яної скоринки з обох боків.
Сирники з базиліком і пармезаном
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 300 г
- яйце — 1 шт.
- тертий пармезан — 3 ст. л.
- базилік — 3-4 гілочки
- борошно — 3-4 ст. л. + для обвалювання
- сіль, спеції — на смак
- олія — для смаження
Як готувати
- Базилік помити, обсушити, дрібно нашаткувати.
- Скласти в миску, додати сир, борошно, яйце і тертий пармезан. Посолити й поперчити, добре перемішати. Сформувати сирники, обваляти їх у борошні.
- Смажити сирники на добре змащеній олією пательні до рум'яної скоринки з обох боків.
Сирники із зеленню та зеленим горошком
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 300 г
- яйце — 1 шт.
- зелений горошок — пів склянки
- кріп — 3 гілочки
- петрушка — 3 гілочки
- зелена цибуля — 4 пера
- борошно — 3 ст. л. + для обвалювання
- сіль, спеції — на смак
- олія — для смаження
Як готувати
- Петрушку, кріп і зелену цибулю помити, обсушити й дрібно нашаткувати.
- Зелений горошок опустити в киплячу підсолену воду на 1 хвилину, потім відкинути на друшляк, аби стекла рідина.
- Сир викласти у миску. Додати яйце, борошно, посічену зелень і горошок. Посолити, поперчити, добре вимішати масу.
- Сформувати сирники, обваляти у борошні. Викладати на змащену олією пательню та смажити до золотавої скоринки з обох боків.
Сирники з морквою
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 200 г
- морква (середня) — 2 шт.
- яйце — 1 шт.
- борошно — 2-3 ст. л. + для обвалювання
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
Як готувати
- Моркву очистити, помити та натерти на тертушці.
- У глибоку миску покласти кисломолочний сир, додати натерту моркву, розбити яйце. Посолити та поперчити, перемішати. Поступово додати борошно, добре вимішати до отримання однорідної м'якої маси.
- Сформувати сирники на присипаній борошном поверхні, обваляти у борошні.
- Розігріти сковороду з олією, викласти сирники та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3-5 хвилин з кожного боку). Після перевертання можна накрити сковороду кришкою на кілька хвилин, щоб сирники добре пропеклися всередині.
Сирники з авокадо й лососем
Знадобиться:
- кисломолочний сир — 200 г
- яйце — 1 шт.
- твердий тертий сир — 2 ст. л.
- манка — 2 ст. л. + для обвалювання
- сіль, перець — на смак
- олія — для смаження
- лосось — для подачі
- стигле авокадо — для подачі
Як готувати
- Сир змішати із борошном, яйцем і твердим сиром. Додати манку, посолити й поперчити, добре вимішати сирну масу.
- Сформувати сирники, обваляти у манці. Викладати на розігріту й змащену олією пательню, смажити на середньому вогні до золотавого кольору з обох боків.
- Готові сирники трошки остудити.
- Авокадо розімʼяти виделкою, додати сіль і перець, збризнути олією та лимонним соком. Викласти на тарілку, зверху покласти готові сирники, а на них — скибочки копченого або слабосолоного лосося.
Опубліковано: 11 червня 2025