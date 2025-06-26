Що готувати влітку: 11 салатів із сезонними фруктами

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Марія Сердюк
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Літо — час для легких, яскравих і різноманітних салатів. Готуються вони миттєво: мікс салату у поєднанні з овочами, фруктами та ягодами, з додаванням запеченої риби чи м'яса — і ось ідеальна страва.

Ділимося універсальними рецептами літніх салатів на щодень. Вони дозволять експериментувати з інгредієнтами та відкривати нові смаки.

Салат із персиками і томатами

Знадобиться:

  • персики — 2 шт.

  • томати — 2 шт.

  • олія — 2 ст. л.

  • лимонний сік або оцет — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Персики й томати вимити, нарізати скибочками.

  2. Покласти в тарілку, посолити й поперчити.

  3. Полити олією та лимонним соком (або оцтом). Подавати негайно.

Салат із нектаринами й авокадо

Знадобиться:

  • нектарини — 2 шт.

  • авокадо — 1 шт.

  • кукурудза (заморожена або свіжа) — пів склянки

  • мікс зелені — 2 склянки

  • куряче філе — 200 г

  • олія — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

  • лимонний сік, олія — для заправки

Як готувати

  1. Куряче філе промити, обсушити паперовим рушником. Покласти в миску, посолити й поперчити. Перемістити філе в розігріту сковорідку й обсмажити в олії з обох боків до золотистої скоринки (5–7 хвилин з кожного боку). Зняти з вогню, залишити на 5 хвилин, а потім нарізати невеликими шматочками..

  2. Якщо кукурудза заморожена — відварити в киплячій воді 3–4 хвилини, потім відкинути на сито й охолодити. Якщо свіжа — відварити в киплячій воді 5–7 хвилин, потім відкинути на сито й охолодити.

  3. Нектарини вимити, видалити кісточку, нарізати скибочками. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку, ложкою вийняти м’якоть, нарізати шматочками. Збризнути авокадо лимонним соком, щоб не потемніло.

  4. Приготувати заправку: змішати в маленькій мисочці олію, 1 ст. л. лимонного соку, сіль і перець.

  5. Покласти мікс зелені в салатник. Додати нектарини, авокадо, кукурудзу й куряче філе. Полити салат заправкою й обережно перемішати.

Салат із полуницею та молодим горошком

Знадобиться:

  • полуниця — 1 склянка

  • фета — 100 г

  • волоські горіхи — пів склянки

  • редиска — 5 шт.

  • молодий горошок (свіжий або заморожений) — 1 склянка

  • мікс зелені — 2 склянки

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • бальзамічний оцет — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Покласти горішки на суху сковорідку й підсмажити 3–4 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Зняти з вогню й остудити.

  2. Відварити горошок у киплячій воді 3 хвилини, відкинути на сито й остудити.

  3. Полуницю вимити, видалити плодоніжки й нарізати навпіл. Редиску вимити й нарізати тонкими кружечками. Фету нарізати кубиками.

  4. Покласти мікс зелені в салатник, додати полуницю, редиску, горошок, горіхи та фету. Змішати оливкову олію, бальзамічний крем, сіль і перець, полити салат і обережно перемішати.

Салат із ожиною та фісташками

Знадобиться:

  • ожина — 1 склянка

  • мікс зелені — 2 склянки

  • фісташки (очищені) — чверть склянки

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • мед — 1 ч. л.

  • сіль — ¼ ч. л.

  • перець чорний — ¼ ч. л.

Як готувати

  1. Фісташки покласти на суху сковорідку й підсмажити 2–3 хвилини, зняти й остудити.

  2. Приготувати заправку: змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль і перець.

  3. Покласти мікс зелені в салатник, додати ожину й фісташки. Полити заправкою й обережно перемішати.

Салат із вишнями та перловкою

Знадобиться:

  • вишні без кісточок — 1 склянка

  • бурата — 150 г

  • цукіні — 1 шт.

  • перловка (суха) — пів склянки

  • олія — 2 ст. л. + 1 ст. л. для смаження

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Відварити перловку: промити крупу, покласти в каструлю, залити водою (у співвідношенні 1 до 3), посолити й варити 30–40 хвилин до готовності. Відкинути на сито й остудити.

  2. Цукіні нарізати кружечками. Покласти на сковорідку з 1 ст. л. олії й обсмажити до золотистості (по 2 хвилини з кожного боку). Зняти й остудити.

  3. Покласти вишні, перловку, цукіні в салатник. Бурату порвати, викласти зверху, полити олією, посипати сіллю й перцем.

Салат із лохиною та бринзою

Знадобиться:

  • лохина — пів склянки

  • кукурудза — пів склянки

  • бринза — 100 г

  • свіжий базилік — 1 жменя

  • олія — 2 ст. л.

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Бринзу покришити. Кукурудзу відварити: покласти в киплячу воду й варити 5 хвилин, відкинути на сито.

  2. Скласти зелень, кукурудзу, лохину й бринзу в салатник.

  3. Додати порізаний базилік, полити олією й лимонним соком, посипати сіллю й перцем, перемішати.

Салат із черешнею та нутом

Знадобиться:

  • черешня без кісточок — 1 склянка

  • авокадо — 1 шт.

  • фета — 100 г

  • нут (варений) — пів склянки

  • мікс салату — 2 склянки

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Якщо нут сирий, замочити його на ніч. Зранку злити воду, залити свіжою, посолити та відварити 40–50 хвилин до м’якості. Відкинути на сито.

  2. Авокадо очистити й нарізати скибочками, збризнути лимонним соком. Фету покришити.

  3. Покласти салатний мікс, нут, черешню й авокадо в салатник.

  4. Полити оливковою олією, посипати сіллю й перцем, перемішати.

Салат із персиками та хамоном

Знадобиться:

  • персики — 2 шт.

  • хамон — 80 г

  • моцарела — 100 г

  • рукола — 1 жменька

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • бальзамічний оцет — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Персики розрізати навпіл, видалити кісточку, нарізати половинки навпіл. Викласти на гарячу гриль-сковорідку, підсмажити 1–2 хвилини з кожного боку до смужок.

  2. Покласти руколу в тарілку, додати персики, розкласти хамон. Порвати моцарелу руками, викласти зверху.

  3. Посолити, поперчити. Полити оливковою олією й бальзамічним оцтом.

Салат із малиною та буряком

Знадобиться:

  • малина — пів склянки

  • буряк — 1 шт.

  • рукола — 1 жменька

  • кіноа (суха) — пів склянки

  • зелена квасоля — 7 шт.

  • свіжа м'ята — 1 гілочка

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • бальзамічний оцет — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Відварити буряк до м’якості (40–60 хв), остудити й нарізати кубиками.

  2. Відварити кіноа: промити крупу, залити 1 склянкою води, посолити й варити 15 хвилин до готовності, відкинути на сито.

  3. Відварити стручкову квасолю 2 хвилини у киплячій воді, потім відкинути на сито та просушити паперовими рушниками.

  4. Скласти руколу, буряк, кіноа, квасолю й малину в салатник. Полити олією й оцтом, посипати сіллю й перцем, перемішати.

Салат із абрикосами та халумі

Знадобиться:

  • абрикоси — 3 шт.

  • халумі — 150 г

  • рукола — 2 склянки

  • олія — 1 ст. л. + 1 ст. л. для смаження

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • мед — 1 ч. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Халумі нарізати пластинами, покласти на сковорідку з олією й підсмажити по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

  2. Абрикоси нарізати часточками.

  3. Змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль і перець.

  4. Покласти руколу, абрикоси й халумі в тарілку, полити заправкою.

Салат із лососем та ягодами

Знадобиться:

  • лосось — 200 г

  • ягідне асорті (малина, чорниця, ожина) — 1 склянка

  • салатний мікс — 2 склянки

  • оливкова олія — 2 ст. л.

  • лимонний сік — 1 ст. л.

  • сіль, перець — на смак

Як готувати

  1. Лосось натерти сіллю й перцем, загорнути в пергамент і запекти 30–40 хвилин за температури 180 градусів.

  2. Покласти салатний мікс у тарілку, додати ягоди й лосось.

  3. Полити олією й лимонним соком, посипати сіллю й перцем.

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Опубліковано: 26 червня 2025
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