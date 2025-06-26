Що готувати влітку: 11 салатів із сезонними фруктами

Літо — час для легких, яскравих і різноманітних салатів. Готуються вони миттєво: мікс салату у поєднанні з овочами, фруктами та ягодами, з додаванням запеченої риби чи м'яса — і ось ідеальна страва.

Ділимося універсальними рецептами літніх салатів на щодень. Вони дозволять експериментувати з інгредієнтами та відкривати нові смаки.

Салат із персиками і томатами

Знадобиться:

персики — 2 шт.

томати — 2 шт.

олія — 2 ст. л.

лимонний сік або оцет — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Персики й томати вимити, нарізати скибочками. Покласти в тарілку, посолити й поперчити. Полити олією та лимонним соком (або оцтом). Подавати негайно.

Салат із нектаринами й авокадо

Знадобиться:

нектарини — 2 шт.

авокадо — 1 шт.

кукурудза (заморожена або свіжа) — пів склянки

мікс зелені — 2 склянки

куряче філе — 200 г

олія — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

лимонний сік, олія — для заправки

Як готувати

Куряче філе промити, обсушити паперовим рушником. Покласти в миску, посолити й поперчити. Перемістити філе в розігріту сковорідку й обсмажити в олії з обох боків до золотистої скоринки (5–7 хвилин з кожного боку). Зняти з вогню, залишити на 5 хвилин, а потім нарізати невеликими шматочками.. Якщо кукурудза заморожена — відварити в киплячій воді 3–4 хвилини, потім відкинути на сито й охолодити. Якщо свіжа — відварити в киплячій воді 5–7 хвилин, потім відкинути на сито й охолодити. Нектарини вимити, видалити кісточку, нарізати скибочками. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку, ложкою вийняти м’якоть, нарізати шматочками. Збризнути авокадо лимонним соком, щоб не потемніло. Приготувати заправку: змішати в маленькій мисочці олію, 1 ст. л. лимонного соку, сіль і перець. Покласти мікс зелені в салатник. Додати нектарини, авокадо, кукурудзу й куряче філе. Полити салат заправкою й обережно перемішати.

Салат із полуницею та молодим горошком

Знадобиться:

полуниця — 1 склянка

фета — 100 г

волоські горіхи — пів склянки

редиска — 5 шт.

молодий горошок (свіжий або заморожений) — 1 склянка

мікс зелені — 2 склянки

оливкова олія — 2 ст. л.

бальзамічний оцет — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Покласти горішки на суху сковорідку й підсмажити 3–4 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Зняти з вогню й остудити. Відварити горошок у киплячій воді 3 хвилини, відкинути на сито й остудити. Полуницю вимити, видалити плодоніжки й нарізати навпіл. Редиску вимити й нарізати тонкими кружечками. Фету нарізати кубиками. Покласти мікс зелені в салатник, додати полуницю, редиску, горошок, горіхи та фету. Змішати оливкову олію, бальзамічний крем, сіль і перець, полити салат і обережно перемішати.

Салат із ожиною та фісташками

Знадобиться:

ожина — 1 склянка

мікс зелені — 2 склянки

фісташки (очищені) — чверть склянки

оливкова олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

мед — 1 ч. л.

сіль — ¼ ч. л.

перець чорний — ¼ ч. л.

Як готувати

Фісташки покласти на суху сковорідку й підсмажити 2–3 хвилини, зняти й остудити. Приготувати заправку: змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль і перець. Покласти мікс зелені в салатник, додати ожину й фісташки. Полити заправкою й обережно перемішати.

Салат із вишнями та перловкою

Знадобиться:

вишні без кісточок — 1 склянка

бурата — 150 г

цукіні — 1 шт.

перловка (суха) — пів склянки

олія — 2 ст. л. + 1 ст. л. для смаження

сіль, перець — на смак

Як готувати

Відварити перловку: промити крупу, покласти в каструлю, залити водою (у співвідношенні 1 до 3), посолити й варити 30–40 хвилин до готовності. Відкинути на сито й остудити. Цукіні нарізати кружечками. Покласти на сковорідку з 1 ст. л. олії й обсмажити до золотистості (по 2 хвилини з кожного боку). Зняти й остудити. Покласти вишні, перловку, цукіні в салатник. Бурату порвати, викласти зверху, полити олією, посипати сіллю й перцем.

Салат із лохиною та бринзою

Знадобиться:

лохина — пів склянки

кукурудза — пів склянки

бринза — 100 г

свіжий базилік — 1 жменя

олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Бринзу покришити. Кукурудзу відварити: покласти в киплячу воду й варити 5 хвилин, відкинути на сито. Скласти зелень, кукурудзу, лохину й бринзу в салатник. Додати порізаний базилік, полити олією й лимонним соком, посипати сіллю й перцем, перемішати.

Салат із черешнею та нутом

Знадобиться:

черешня без кісточок — 1 склянка

авокадо — 1 шт.

фета — 100 г

нут (варений) — пів склянки

мікс салату — 2 склянки

оливкова олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Якщо нут сирий, замочити його на ніч. Зранку злити воду, залити свіжою, посолити та відварити 40–50 хвилин до м’якості. Відкинути на сито. Авокадо очистити й нарізати скибочками, збризнути лимонним соком. Фету покришити. Покласти салатний мікс, нут, черешню й авокадо в салатник. Полити оливковою олією, посипати сіллю й перцем, перемішати.

Салат із персиками та хамоном

Знадобиться:

персики — 2 шт.

хамон — 80 г

моцарела — 100 г

рукола — 1 жменька

оливкова олія — 2 ст. л.

бальзамічний оцет — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Персики розрізати навпіл, видалити кісточку, нарізати половинки навпіл. Викласти на гарячу гриль-сковорідку, підсмажити 1–2 хвилини з кожного боку до смужок. Покласти руколу в тарілку, додати персики, розкласти хамон. Порвати моцарелу руками, викласти зверху. Посолити, поперчити. Полити оливковою олією й бальзамічним оцтом.

Салат із малиною та буряком

Знадобиться:

малина — пів склянки

буряк — 1 шт.

рукола — 1 жменька

кіноа (суха) — пів склянки

зелена квасоля — 7 шт.

свіжа м'ята — 1 гілочка

оливкова олія — 2 ст. л.

бальзамічний оцет — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Відварити буряк до м’якості (40–60 хв), остудити й нарізати кубиками. Відварити кіноа: промити крупу, залити 1 склянкою води, посолити й варити 15 хвилин до готовності, відкинути на сито. Відварити стручкову квасолю 2 хвилини у киплячій воді, потім відкинути на сито та просушити паперовими рушниками. Скласти руколу, буряк, кіноа, квасолю й малину в салатник. Полити олією й оцтом, посипати сіллю й перцем, перемішати.

Салат із абрикосами та халумі

Знадобиться:

абрикоси — 3 шт.

халумі — 150 г

рукола — 2 склянки

олія — 1 ст. л. + 1 ст. л. для смаження

лимонний сік — 1 ст. л.

мед — 1 ч. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Халумі нарізати пластинами, покласти на сковорідку з олією й підсмажити по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Абрикоси нарізати часточками. Змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль і перець. Покласти руколу, абрикоси й халумі в тарілку, полити заправкою.

Салат із лососем та ягодами

Знадобиться:

лосось — 200 г

ягідне асорті (малина, чорниця, ожина) — 1 склянка

салатний мікс — 2 склянки

оливкова олія — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати