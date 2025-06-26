Що готувати влітку: 11 салатів із сезонними фруктами
Літо — час для легких, яскравих і різноманітних салатів. Готуються вони миттєво: мікс салату у поєднанні з овочами, фруктами та ягодами, з додаванням запеченої риби чи м'яса — і ось ідеальна страва.
Ділимося універсальними рецептами літніх салатів на щодень. Вони дозволять експериментувати з інгредієнтами та відкривати нові смаки.
Салат із персиками і томатами
Знадобиться:
-
персики — 2 шт.
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томати — 2 шт.
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олія — 2 ст. л.
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лимонний сік або оцет — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Персики й томати вимити, нарізати скибочками.
-
Покласти в тарілку, посолити й поперчити.
-
Полити олією та лимонним соком (або оцтом). Подавати негайно.
Салат із нектаринами й авокадо
Знадобиться:
-
нектарини — 2 шт.
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авокадо — 1 шт.
-
кукурудза (заморожена або свіжа) — пів склянки
-
мікс зелені — 2 склянки
-
куряче філе — 200 г
-
олія — 1 ст. л.
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сіль, перець — на смак
-
лимонний сік, олія — для заправки
Як готувати
- Куряче філе промити, обсушити паперовим рушником. Покласти в миску, посолити й поперчити. Перемістити філе в розігріту сковорідку й обсмажити в олії з обох боків до золотистої скоринки (5–7 хвилин з кожного боку). Зняти з вогню, залишити на 5 хвилин, а потім нарізати невеликими шматочками..
-
Якщо кукурудза заморожена — відварити в киплячій воді 3–4 хвилини, потім відкинути на сито й охолодити. Якщо свіжа — відварити в киплячій воді 5–7 хвилин, потім відкинути на сито й охолодити.
-
Нектарини вимити, видалити кісточку, нарізати скибочками. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточку, ложкою вийняти м’якоть, нарізати шматочками. Збризнути авокадо лимонним соком, щоб не потемніло.
-
Приготувати заправку: змішати в маленькій мисочці олію, 1 ст. л. лимонного соку, сіль і перець.
-
Покласти мікс зелені в салатник. Додати нектарини, авокадо, кукурудзу й куряче філе. Полити салат заправкою й обережно перемішати.
Салат із полуницею та молодим горошком
Знадобиться:
-
полуниця — 1 склянка
-
фета — 100 г
-
волоські горіхи — пів склянки
-
редиска — 5 шт.
-
молодий горошок (свіжий або заморожений) — 1 склянка
-
мікс зелені — 2 склянки
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
бальзамічний оцет — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Покласти горішки на суху сковорідку й підсмажити 3–4 хвилини на середньому вогні, постійно помішуючи. Зняти з вогню й остудити.
-
Відварити горошок у киплячій воді 3 хвилини, відкинути на сито й остудити.
-
Полуницю вимити, видалити плодоніжки й нарізати навпіл. Редиску вимити й нарізати тонкими кружечками. Фету нарізати кубиками.
-
Покласти мікс зелені в салатник, додати полуницю, редиску, горошок, горіхи та фету. Змішати оливкову олію, бальзамічний крем, сіль і перець, полити салат і обережно перемішати.
Салат із ожиною та фісташками
Знадобиться:
-
ожина — 1 склянка
-
мікс зелені — 2 склянки
-
фісташки (очищені) — чверть склянки
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
лимонний сік — 1 ст. л.
-
мед — 1 ч. л.
-
сіль — ¼ ч. л.
-
перець чорний — ¼ ч. л.
Як готувати
-
Фісташки покласти на суху сковорідку й підсмажити 2–3 хвилини, зняти й остудити.
-
Приготувати заправку: змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль і перець.
-
Покласти мікс зелені в салатник, додати ожину й фісташки. Полити заправкою й обережно перемішати.
Салат із вишнями та перловкою
Знадобиться:
-
вишні без кісточок — 1 склянка
-
бурата — 150 г
-
цукіні — 1 шт.
-
перловка (суха) — пів склянки
-
олія — 2 ст. л. + 1 ст. л. для смаження
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Відварити перловку: промити крупу, покласти в каструлю, залити водою (у співвідношенні 1 до 3), посолити й варити 30–40 хвилин до готовності. Відкинути на сито й остудити.
-
Цукіні нарізати кружечками. Покласти на сковорідку з 1 ст. л. олії й обсмажити до золотистості (по 2 хвилини з кожного боку). Зняти й остудити.
-
Покласти вишні, перловку, цукіні в салатник. Бурату порвати, викласти зверху, полити олією, посипати сіллю й перцем.
Салат із лохиною та бринзою
Знадобиться:
-
лохина — пів склянки
-
кукурудза — пів склянки
-
бринза — 100 г
-
свіжий базилік — 1 жменя
-
олія — 2 ст. л.
-
лимонний сік — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Бринзу покришити. Кукурудзу відварити: покласти в киплячу воду й варити 5 хвилин, відкинути на сито.
-
Скласти зелень, кукурудзу, лохину й бринзу в салатник.
-
Додати порізаний базилік, полити олією й лимонним соком, посипати сіллю й перцем, перемішати.
Салат із черешнею та нутом
Знадобиться:
-
черешня без кісточок — 1 склянка
-
авокадо — 1 шт.
-
фета — 100 г
-
нут (варений) — пів склянки
-
мікс салату — 2 склянки
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
лимонний сік — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Якщо нут сирий, замочити його на ніч. Зранку злити воду, залити свіжою, посолити та відварити 40–50 хвилин до м’якості. Відкинути на сито.
-
Авокадо очистити й нарізати скибочками, збризнути лимонним соком. Фету покришити.
-
Покласти салатний мікс, нут, черешню й авокадо в салатник.
-
Полити оливковою олією, посипати сіллю й перцем, перемішати.
Салат із персиками та хамоном
Знадобиться:
-
персики — 2 шт.
-
хамон — 80 г
-
моцарела — 100 г
-
рукола — 1 жменька
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
бальзамічний оцет — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Персики розрізати навпіл, видалити кісточку, нарізати половинки навпіл. Викласти на гарячу гриль-сковорідку, підсмажити 1–2 хвилини з кожного боку до смужок.
-
Покласти руколу в тарілку, додати персики, розкласти хамон. Порвати моцарелу руками, викласти зверху.
-
Посолити, поперчити. Полити оливковою олією й бальзамічним оцтом.
Салат із малиною та буряком
Знадобиться:
-
малина — пів склянки
-
буряк — 1 шт.
-
рукола — 1 жменька
-
кіноа (суха) — пів склянки
-
зелена квасоля — 7 шт.
-
свіжа м'ята — 1 гілочка
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
бальзамічний оцет — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Відварити буряк до м’якості (40–60 хв), остудити й нарізати кубиками.
-
Відварити кіноа: промити крупу, залити 1 склянкою води, посолити й варити 15 хвилин до готовності, відкинути на сито.
-
Відварити стручкову квасолю 2 хвилини у киплячій воді, потім відкинути на сито та просушити паперовими рушниками.
-
Скласти руколу, буряк, кіноа, квасолю й малину в салатник. Полити олією й оцтом, посипати сіллю й перцем, перемішати.
Салат із абрикосами та халумі
Знадобиться:
-
абрикоси — 3 шт.
-
халумі — 150 г
-
рукола — 2 склянки
-
олія — 1 ст. л. + 1 ст. л. для смаження
-
лимонний сік — 1 ст. л.
-
мед — 1 ч. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Халумі нарізати пластинами, покласти на сковорідку з олією й підсмажити по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
-
Абрикоси нарізати часточками.
-
Змішати оливкову олію, лимонний сік, мед, сіль і перець.
-
Покласти руколу, абрикоси й халумі в тарілку, полити заправкою.
Салат із лососем та ягодами
Знадобиться:
-
лосось — 200 г
-
ягідне асорті (малина, чорниця, ожина) — 1 склянка
-
салатний мікс — 2 склянки
-
оливкова олія — 2 ст. л.
-
лимонний сік — 1 ст. л.
-
сіль, перець — на смак
Як готувати
-
Лосось натерти сіллю й перцем, загорнути в пергамент і запекти 30–40 хвилин за температури 180 градусів.
-
Покласти салатний мікс у тарілку, додати ягоди й лосось.
-
Полити олією й лимонним соком, посипати сіллю й перцем.