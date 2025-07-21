Що пити влітку: 5 коктейлів від Міжнародної асоціації барменів

Тренд на low ABV коктейлі — напої з низьким вмістом алкоголю — вже кілька сезонів поспіль не здає своїх позицій. Бармени й міксологи по всьому світу роблять ставку не на міцність, а на смак, текстуру і презентацію. У центрі уваги — фрукти, трави, спеції та мінімалізм у дозуванні спиртного. Саме тому повертаються класичні коктейлі в новому виконанні: з меншою кількістю градусів, але з акцентом на аромат і текстуру.

Зібрали п'ять коктейлів від Міжнародної асоціації барменів, які легко приготувати вдома власноруч з мінімальною кількістю алкоголю: ігристим вином, горілкою, віскі, текілою та джином.

У багатьох коктейлях зазвичай використовують сироп як підсолоджувач. Приготувати його надзвичайно просто: в невеликій каструлі змішати цукор і воду в пропорції 1:1. Нагрівати на повільному вогні, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Готовий сироп остудити перед використанням.

Спойлер: у цій добірці немає коктейлю Aperol Spritz. Його рецепт від італійського шефа Марко Черветті можна прочитати тут .

Мімоза

Мімоза — коктейль на основі ігристого вина й апельсинового соку. Згідно з рецептом Міжнародної асоціації барменів, ігристе та сік мають бути змішані в однакових пропорціях. Якщо хочете полегшену версію напою, на 3 частини соку беріть 2 частини вина.

Знадобиться:

апельсиновий сік — 75 мл

ігристе вино — 75 мл

Апельсиновий сік налити в келих флюте (довгий вузький келих для шампанського). Зверху акуратно влити ігристе та обережно перемішати.

Еспресо мартіні

Попри свою назву коктейль не містить мартіні (тобто вермуту марки Martini чи будь-якого іншого). Назва трохи вводить в оману, адже коктейль подають у келиху для мартіні. У 80-ті, коли вигадали цей напій, приставку "мартіні" додавали до всіх коктейлів, що подавалися в трикутних келихах.

горілка — 50 мл

лікер Калуа — 30 мл

сироп — 10 мл

еспресо — 1 порція

Усі інгредієнти вилити в шейкер, добре струсити з льодом, процідити в охолоджений коктейльний келих. Можна прикрасити кавовими зернятками.

М'ятний джулеп

Міжнародна асоціація барменів пропонує подавати цей коктейль у металевому стакані — це дозволяє напою довше зберігати холод і краще освіжати у спекотну погоду. Однак, звичайна широка склянка для віскі також ефективно впорається з цим завданням.

віскі — 60 мл

свіжа м'ята — 4 гілочки

цукрова пудра — 1 ч. л.

вода — 2 ч. л.

З трьох гілочок м'яти обірвати листочки, скласти в склянку, додати воду й цукрову пудру. Добре розтовкти все разом, потім додати колотий в крихту лід, віскі й добре перемішати. Прикрасити гілочкою м'яти й подавати.

Текіла санрайз

Цей коктейль набув популярності у 70-х роках, значною мірою завдяки гурту Rolling Stones. Під час американського туру музиканти часто вживали цей напій — замовляли його прямо на сцену, бо він добре освіжав спраглих артистів. Немає жодної причини їм не вірити.

текіла — 45 мл

апельсиновий фреш — 90 мл

сироп Гренадін — 15 мл

Текілу й апельсиновий сік налити в склянку хайбол, наповнену кубиками льоду. Додати сироп гренадін, щоб створити хроматичний ефект (схід сонця). Не перемішувати. Прикрасити скибочкою апельсина чи апельсиновою цедрою.

Джин-фіз

Всупереч поширеній думці, джин-тонік і джин-фіз — два абсолютно різні коктейлі. Хоч вони і мають одну основу — джин, проте суттєво відрізняються за стилем і смаком. Джин-тонік — мікс джину з тоніком, простий і гіркуватий на смак. Джин-фіз — складніший коктейль. Його готують у шейкері на основі джину, лимонного соку та цукрового сиропу, а газована вода (звичайна мінералка, а не тонік) додається як фінальний акорд. Смак у джин-фізу — більш лимонний, кисленький, що добре освіжає в спеку.

джин — 45 мл

лимонний фреш — 30 мл

сироп — 10 мл

газована мінералка

Джин, лимонний фреш і сироп добре збовтати разом із льодом у шейкері або в банці з щільною кришкою. Перелити у високу тонку склянку, зверху долити трохи газованої води. Прикрасити скибочкою або цедрою лимона.