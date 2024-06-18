Як приготувати найкращий літній коктейль "Апероль Шпріц" — рецепт від Марко Черветті

Aperol Spritz, мабуть, є одним із найпопулярніших літніх коктейлів, тренд на нього не вщухає вже багато років. Воно і не дивно: його гіркувато-апельсиновий смак чудово освіжає в спеку, даруючи омріяну прохолоду.

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться італійським рецептом приготуванням цього напою.

У цьому рецепті Марко пропонує використовувати звичайне, а не ігристе вино. Єдиний момент: вино має бути легким, ароматним, фруктовим і трохи кисленьким. За його словами, саме це є запорукою вдалого коктейлю Aperol Spritz. А от освіжальні бульбашки він додає в коктейль за допомогою газованої мінерально води.

Чітких пропорцій у цього коктейлю немає, все залежить від розміру келихів, у яких ви подаватиме ваш Aperol Spritz. За словами Марко, вина треба налити до половини келиха, а зверху налити "Апероль" — стільки, щоб колір напою став яскраво-помаранчевим.

Знадобиться:

апельсин

біле сухе вино

лікер Aperol

газована мінеральна вода

лід

оливки

Як готувати: