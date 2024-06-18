Як приготувати найкращий літній коктейль "Апероль Шпріц" — рецепт від Марко Черветті

460
Марія Сердюк
share share

Aperol Spritz, мабуть, є одним із найпопулярніших літніх коктейлів, тренд на нього не вщухає вже багато років. Воно і не дивно: його гіркувато-апельсиновий смак чудово освіжає в спеку, даруючи омріяну прохолоду.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, ділиться італійським рецептом приготуванням цього напою.

У цьому рецепті Марко пропонує використовувати звичайне, а не ігристе вино. Єдиний момент: вино має бути легким, ароматним, фруктовим і трохи кисленьким. За його словами, саме це є запорукою вдалого коктейлю Aperol Spritz. А от освіжальні бульбашки він додає в коктейль за допомогою газованої мінерально води.

Чітких пропорцій у цього коктейлю немає, все залежить від розміру келихів, у яких ви подаватиме ваш Aperol Spritz. За словами Марко, вина треба налити до половини келиха, а зверху налити "Апероль" — стільки, щоб колір напою став яскраво-помаранчевим.

Знадобиться:

  • апельсин
  • біле сухе вино
  • лікер Aperol
  • газована мінеральна вода
  • лід
  • оливки

Як готувати:

  1. Апельсин нарізати кільцями, потім розрізати кільця навпіл.
  2. У великий винний келих додати 5 кубиків льоду. Зверху покласти апельсин — одне півкільце на порцію.
  3. Налити вино до половини келиха, зверху налити Aperol. Перемішати.
  4. Додати трошки газованої води. Прикрасити оливками, вдітими на шпажку, та подавати.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 червня 2024
Коктейли рецепт марко черветті
share share
Українці отримають через "Дію" 900 гривень на купівлю книг: хто саме Українці отримають через "Дію" 900 гривень на купівлю книг: хто саме Українці не платитимуть за роумінг в ЄС: президент підписав закон Українці не платитимуть за роумінг в ЄС: президент підписав закон 9 виставок червня-липня у Києві, які варто відвідати 9 виставок червня-липня у Києві, які варто відвідати У тендері на будівництво метро на Виноградар взяла участь лише одна компанія У тендері на будівництво метро на Виноградар взяла участь лише одна компанія
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.