М'ясо та фрукти: 5 смачних поєднань, які варто скуштувати влітку

М'ясо з фруктами й ягодами — класичне поєднання в європейській кухні. І поки в Україні триває сезон, радимо готувати курку, качку, свинину, яловичину й баранину з полуницями, вишнями, малинами, персиками та порічками.

Качка + вишня

М'ясо птиці з кисло-солодким фруктовим соусом — класика французької кухні. Найбільш класичне поєднання — качка з апельсинами. Проте в тандемі з вишнями це м'ясо також чудово себе показує.

Знадобиться:

качина грудка — 2 шт.

свіжі вишні без кісточок — 250 г

цукор — 1–2 ч. л.

червоне сухе вино — 100 мл

бальзамічний оцет — 1 ч. л.

розмарин або чебрець — 1 гілочка

сіль, перець — на смак

Як готувати

Качину грудку дістати з холодильника за 20 хвилин до приготування. Зробити надрізи на шкірі у вигляді сітки (не зачіпаючи м’ясо) — це допоможе витопити зайвий жир. Посолити й поперчити з обох боків. Розігріти сковорідку без олії. Покласти грудки шкірою вниз на середній вогонь. Смажити 6–8 хвилин, щоб витопився жир і шкіра стала хрумкою. Перевернути й смажити ще 3–4 хвилини (або до бажаного ступеня прожарювання). Перекласти качку на тарілку, накрити фольгою і дати відпочити 5–10 хвилин. Приготувати соус. Злити частину витопленого качиного жиру. Трохи жиру залишити, додати на сковорідку вишні, цукор і бальзамічний оцет. Тушкувати пару хвилин, щоб вишні пустили сік. Влити вино, додати розмарин або тимʼян, посолити й поперчити. Варити на середньому вогні 5–7 хвилин, поки соус трохи не загусне. Нарізати качину грудку слайсами поперек волокон. Викласти на тарілку й полити теплим вишневим соусом. Гарнір — на власний смак: картопляне пюре, зелений салат, варений рис або булгур.

Курка + полуниця

Полуниця загалом добре поєднується з будь-яким м'ясом — як куркою, так і яловичиною чи свининою. Тому сміливо беріть те, що до вподоби, рецепт досить універсальний.

Знадобиться:

куряче філе або стегна без шкіри та кісток — 4 шт.

полуниця (нарізана кубиком) — 1 склянка

червоне сухе вино — 1/4 склянки

бальзамічний оцет — 1 ст. л.

мед — 1 ст. л.

тим'ян — 2–3 гілочки

сіль, перець — на смак

олія — для смаження

пелюстки мигдалю — для подачі

Як готувати

Обсушити курку паперовими рушниками, приправити сіллю й перцем з обох боків. Викласти на добре розігріту й змащену олією пательню та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки та готовності. Зняти курку зі сковороди. Зменшити вогонь до середнього й у ту саму сковороду додати полуницю, вино, оцет, мед, сіль, перець. Довести до легкого кипіння й варити 5–7 хвилин, час від часу помішуючи, поки полуниця не розм’якне, а соус не загусне й не стане глянсовим. Повернути курку разом із соком у сковороду. Полити полуничним соусом, додати тим'ян і тушкувати ще пару хвилин, щоб м’ясо прогрілося та просочилося соусом. На іншій сухій сковорідці підсмажити пелюстки мигдалю 2–3 хвилини, постійно помішуючи, до золотистості. Викласти курку на тарілки, полити залишками соусу. Посипати підсмаженим мигдалем і свіжим чебрецем.

Свинина + малина

Малина в поєднанні зі свининою створює контраст ніжного м’яса й яскравої ягідної кислинки. Легка гострота чилі підсилює смак, роблячи страву виразною та збалансованою.

Знадобиться:

стейки свинини — 2 шт.

розмарин свіжий — 2 гілочки

олія — 2 ст. л.

часник — 1 зубчик

чилі — 1 шт. (або на смак)

свіжа малина — 500 г

винний або яблучний оцет — 60 мл

цукор або мед — 60 г

сіль — на смак

Як готувати

З розмарину обірвати листочки й дрібно їх посікти. Натерти стейки свинини розмарином і сіллю та перцем. Розігріти 1 ст. л. олії на пательні. Посмажити свинину приблизно по 4–6 хвилин з кожного боку залежно від товщини. Зняти з вогню, накрити фольгою й залишити відпочити на 10 хвилин. Часник почистити і пропустити через прес. Перець чилі дрібно посікти. В сотейнику розігріти 1 ст. л. олії, додати часник і чилі, обсмажити до появи аромату. Додати малину, яблучний оцет і цукор (або мед). Довести до кипіння, дати покипіти 7–10 хвилин, щоб малина стала м'якою. Скуштувати і на бажання скоригувати смак — додати сіль, перець або цукор для підсолодження. Готовий соус трошки остудити. На бажання можна перебити соус блендером і процідити через сито, щоб прибрати кісточки й отримати гладкий соус.

Яловичина + персики

Салат з яловичим стейком і персиками на грилі — яскравий, свіжий і злегка димний на смак. Страва поєднує в собі солонуватість сиру, солодкість персика та насичений смак м’яса — ідеальний баланс для легкої, але поживної літньої страви.

Знадобиться:

стейк яловичий (рибай або фланк) — 1 шт.

персики — 2 шт.

мікс зелені — 2 жмені

цибуля синя — 1/2 шт.

сир фета — 80 г

олія — 2–3 ст. л.

сік лимона — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

Як готувати

Стейк змастити 1 ст. л. олії, натерти сіллю й перцем. Посмажити на сковорідці або приготувати на грилі до бажаного ступеня просмаження (приблизно по 3–5 хвилин з кожного боку). Зняти з вогню, накрити фольгою й залишити на 5–7 хвилин. Персики розрізати навпіл, видалити кісточку та нарізати скибками. Обсмажити на грилі або сковороді гриль з обох боків до появи рум’яних слідів. Цибулю тонко нашаткувати. Викласти у велику миску. Додати салатний мікс, смажені персики та порізаний слайсами стейк. Фету розкришити та посипати зверху. Збризнути оливковою олією та соком лимона й обережно перемішати.

Баранина + порічки

Поєднання баранини й порічок — цікаве й дуже вдале гастрономічне рішення, особливо якщо казати про страви зі східним або середземноморським характером. Баранина має насичений смак і яскраво виражену жирність. Кислинка червоних порічок ідеально балансує жирність м’яса, додає свіжості й контрасту.

Знадобиться:

бараняча ніжка (ціла) — 1 шт.

сіль, чорний перець — на смак

часник — 5 зубчиків

розмарин (свіжий або сушений) — 1–2 гілочки або 1 ч. л.

олія — 2 ст. л.

Для соусу:

червоне сухе вино — 300 мл

порічки — 200–250 г

цибуля — 1 шт.

мед — 1–2 ч. л. (або на смак)

бульйон — 150 мл

бальзамічний або яблучний оцет — 1 ст. л.

сіль, перець — на смак

вершкове масло — 1 ст. л.

Як готувати