У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейок

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Ірина Маймур
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Компанія Rewind випустила лімітовану серію кукурудзяних чіпсів зі смаком 9-вольтових батарейок.

Про це пише Dexerto.

Rewind позиціонує себе як бренд, що "поєднує ностальгію з несподіваними смаками". Крім цього екстраординарного смаку, його лінійка чипсів включає і більш традиційні варіанти: “Барбекю та мед”, “Пікантна шрирача”, “Сир і цибуля”, а також “Кремова паприка”,

Виробник пояснив, що основна ідея — відтворити знайоме з дитинства поколювання на язиці і металевий присмак, які виникають при спробі торкнутися язиком батарейки. Щоб досягти такого ефекту, у складі використали лимонну кислоту, харчову соду та мінеральні солі.

Наразі чипси зі смаком батарейки випустили в Нідерландах. Згодом серія має поширитися і на інші європейські країни.

Фото: Rewind

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Опубліковано: 27 липня 2025
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