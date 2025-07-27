У Нідерландах випустили чіпси зі смаком батарейок

Компанія Rewind випустила лімітовану серію кукурудзяних чіпсів зі смаком 9-вольтових батарейок.

Про це пише Dexerto.

Rewind позиціонує себе як бренд, що "поєднує ностальгію з несподіваними смаками". Крім цього екстраординарного смаку, його лінійка чипсів включає і більш традиційні варіанти: “Барбекю та мед”, “Пікантна шрирача”, “Сир і цибуля”, а також “Кремова паприка”,

Виробник пояснив, що основна ідея — відтворити знайоме з дитинства поколювання на язиці і металевий присмак, які виникають при спробі торкнутися язиком батарейки. Щоб досягти такого ефекту, у складі використали лимонну кислоту, харчову соду та мінеральні солі.

Наразі чипси зі смаком батарейки випустили в Нідерландах. Згодом серія має поширитися і на інші європейські країни.

Фото: Rewind