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Ніколь Кідман отримає почесну премію «Сезар» за внесок у кінематограф

Артем Черничко 12 листопада 2026
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Ніколь Кідман стане лауреаткою почесної премії «Сезар» — найвищої кінонагороди Франції. Про рішення відзначити акторку та продюсерку за її життєві досягнення оголосила Французька академія кінематографічних мистецтв.

У заяві академії Кідман назвали водночас «голлівудською зіркою та важливою постаттю авторського кіно, яка побудувала кар'єру, що не піддається категоризації».

Ніколь Кідман є однією з небагатьох акторок, які досягли успіху як у студійних блокбастерах («Аквамен», «Практична магія»), так і в авторському кіно — у стрічках Стенлі Кубрика («Із широко заплющеними очима»), Джейн Кемпіон («Портрет леді»), Ларса фон Трієра («Доґвіль») та База Лурманна («Мулен Руж!»).

Акторка п’ять разів номінувалася на «Оскар» і здобула статуетку 2003 року за роль Вірджинії Вулф у драмі «Години». У 2024 році вона також отримала Кубок Вольпі Венеційського кінофестивалю за найкращу жіночу роль у стрічці «Хороша погана дівчинка». Крім того, через власну компанію Blossom Films Кідман спродюсувала та зіграла головні ролі в успішних серіалах «Велика маленька брехня», «Знищення» та «Дев'ять ідеальних незнайомців».

Останніми роками почесний «Сезар» регулярно вручають голлівудським кінематографістам: торік нагороду отримав Джим Керрі, а раніше її лауреатами ставали Джулія Робертс, Крістофер Нолан, Девід Фінчер та Кейт Бланшетт.

52-га церемонія вручення премії «Сезар» відбудеться 25 лютого 2027 року в паризькому залі «Олімпія». Ведучим вечора стане французький комік Венсан Дедьєн, а відкриє церемонію акторка Леа Сейду як голова премії.

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