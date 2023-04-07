У Києві демонтували МАФи ще на 10 вулицях: адреси

У Києві демонтували МАФи за 10 адресами. Зокрема, в парку імені Пушкіна, на Лук’янівці, Троєщині, Воскресенці та в Дарницькому, Дніпровському й Солом’янському районах.
Також прибрали 2 незаконних паркани у Шевченківському й Печерському районах і холодильники на Майдані Незалежності, повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.
Демонтували МАФи за такими адресами:
До того ж наразі демонтують незаконні споруди по вулиці Пирогова.
Раніше ми писали, що в Києві демонтували МАФи за 9 адресами, зокрема на Теремках, Оболоні, Троєщині та Княжому Затоні.
Фото: Тимур Ткаченко