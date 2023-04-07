У Києві демонтували МАФи ще на 10 вулицях: адреси

У Києві демонтували МАФи за 10 адресами. Зокрема, в парку імені Пушкіна, на Лук’янівці, Троєщині, Воскресенці та в Дарницькому, Дніпровському й Солом’янському районах.

Також прибрали 2 незаконних паркани у Шевченківському й Печерському районах і холодильники на Майдані Незалежності, повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко.

Демонтували МАФи за такими адресами:

вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24;

вул. Волинська, 41;

вул. Юрія Іллєнка, 54 (частково);

вул. Архітектора Вербицького, 1;

бульв. Чоколівський, 19;

вул. Миколи Закревського, 91/1 (навпроти);

вул. Павла Усенка, 8;

вул. Братиславська, 52;

просп. Перемоги, 40, парк ім. Пушкіна;

вул. Тампере, 12.

До того ж наразі демонтують незаконні споруди по вулиці Пирогова.

Раніше ми писали, що в Києві демонтували МАФи за 9 адресами, зокрема на Теремках, Оболоні, Троєщині та Княжому Затоні.

Фото: Тимур Ткаченко