Warner Bros. випустила фінальний трейлер «Дюни 3»

Кінокомпанія Warner Bros. представила фінальний трейлер науково-фантастичного фільму «Дюна: Частина третя» від режисера Дені Вільньова. Ролик демонструє трагічні наслідки священної війни Пола Атріда та перетворення головного героя на безжального диктатора. Прем'єра в кінотеатрах запланована на 18 грудня 2026 року.

Стрічка адаптує роман Френка Герберта «Месія Дюни». Дія розгортається майже через два десятиліття після подій другої частини. Тепер Пол править Імперією, стикаючись із повстанням, загрозою краху та зрадою колишніх союзників. Серед них — його колишня кохана Чані у виконанні Зендеї, яка очолює змову проти його трону.

Раніше режисер Дені Вільньов зазначав, що цей фільм є не просто класичним завершенням трилогії, а «витонченим епілогом» до перших двох частин. Тімоті Шаламе також назвав проєкт самостійним твором зі своєю унікальною атмосферою.

Окрім Шаламе та Зендеї, у фільмі знялися Джейсон Момоа, Флоренс П'ю, Ребекка Фергюсон, Ісаак де Банколе, Шарлотта Ремплінґ, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттінсон та Хав'єр Бардем.

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Друга частина «Дюни» стала одним із головних кінохітів 2024 року: вона зібрала понад $714 мільйонів у світовому прокаті та здобула два «Оскари».