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Скелет карликового тиранозавра продали на аукціоні за рекордні $47,3 мільйона

Артем Черничко 28 жовтня 2026
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На аукціоні Sotheby’s скелет нанотиранозавра (Nanotyrannus) продали за $47,3 мільйона. Ця сума значно перевищила початкові прогнози й стала рекордною для представників цього виду, пише The New York Times.

Фінальна вартість лота виявилася дещо нижчою за $50,1 мільйона, відданих у липні за скелет повнорозмірного тиранозавра на Sotheby’s, проте значно перевершила інші попередні продажі скам'янілостей.

Скелет отримав прізвисько Джоді (Jodi) на честь фермерки Джоді Пірсон, яка виявила залишки у 2019 році на своїй землі в штаті Монтана. Висота Джоді — близько 2,9 метра, а довжина — майже 6 метрів.

Спочатку аукціонний дім оцінював знахідку в межах $6–9 мільйонів. Ім'я покупця та продавця не розголошують.

Попри вражаючу суму, навколо таких скам'янілостей не вщухають наукові дискусії. Протягом майже пів століття палеонтологи сперечаються: чи є нанотиранозаври окремим видом хижаків (Nanotyrannus lancensis), чи це просто підлітки звичайного тиранозавра. Частина вчених розкритикувала комерційні аукціони за те, що унікальні екземпляри потрапляють у приватні руки, закриваючи доступ дослідникам.

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