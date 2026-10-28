Prada випустила святкову кампанію з класичною анімацією за участю зірок «Дивних див»

Італійський дім моди Prada представив святкову кампанію Drawing Prada, що поєднує фотографію та ручну 2D-анімацію. Проєкт, створений як творча противага тренду на штучний інтелект, об'єднав знімки фотографа Глена Лачфорда та намальовані від руки ілюстрації, пише WWD.

Художнім керівником виступив легендарний мультиплікатор Джон Померой, чий доробок охоплює такі проєкти, як «Вінні-Пух», «Покахонтас» та «Фантазія 2000».

Головними героями кампанії стали зірки «Дивних див» Мая Гоук та Сейді Сінк, китайська співачка й акторка Емі Чен, а також Келвін Гаррісон-молодший і Лютер Форд.

У відео тривалістю менше хвилини живі актори взаємодіють із намальованими істотами, які демонструють сезонні аксесуари бренду: за Маєю Гоук у снігу крокує лис, миші «крадуть» туфлі Prada у Сейді Сінк, снігова рись полює на сумку Емі Чен, а кролики й кажани граються зі шкіряними виробами Лютера Форда.

За словами Помероя, робота над проєктом стала можливістю продемонструвати цінність та актуальність традиційної анімації у сучасному світі.

Додатково бренд презентував закулісне відео про процес створення ілюстрацій.