Ілон Маск випустив згенеровану ШІ «Одіссею» — її розгромили критики

Американський мільярдер Ілон Маск випустив згенерований штучним інтелектом відеопроєкт за мотивами «Одіссеї» Гомера, який позиціювався як «історично точна» відповідь блокбастеру Крістофера Нолана. Перший епизод уже опублікували на платформі X, пише The Guardian.

Поштовхом до створення проєкту стали літні скарги мільярдера на кастингові рішення Крістофера Нолана у його версії міфу — зокрема, на вибір темношкірої акторки Лупіти Ніонго на роль Єлени Троянської. Маск пообіцяв створити власну версію, «вірну мистецтву Гомера», за допомогою інструменту Grok Imagine та лондонського стартапу Wonder Studios.

Watch Episode 1 of our Odyssey series made with Grok Imagine.



Let us know in the comments if you'd like a full breakdown of how it was done!



Creative collaboration with @WonderStudiosX and director Dev Walker @glumlot_ pic.twitter.com/xpgpkqSCpq — Grok Imagine (@imagine) October 23, 2026

Семихвилинний епізод охоплює рішення Одіссея долучитися до грецького війська, плавання з Ітаки та завершується сценкою з дерев'яним конем після десяти років конфлікту. За словами співзасновника Wonder Studios Ксав'єра Коллінза, над відео близько двох тижнів працювала команда з трьох людей, а бюджет склав десятки тисяч доларів. Для порівняння, стрічка Нолана коштувала $250 мільйонів і зібрала в прокаті $1,8 мільярда.

Проте перші відгуки критиків виявилися вкрай розгромними. Оглядач The Guardian Пітер Бредшоу поставив проєкту одну зірку, назвавши його «настільки ж беззмістовним і безмотивним, як рух фігур на заставці ноутбука». А рецензент The Telegraph зазначив, що від перегляду «можна відчути, як починають сіпатися очі через усю цю незграбність».

Утім, творці визнають недоліки проєкту та планують врахувати критику щодо історичної точності реманенту й темпу оповідання у наступних епізодах, аби зробити їх значно якіснішими.