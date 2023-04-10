У Києві ввели в експлуатацію відреставровану будівлю Річкового вокзалу

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Марія Іващук
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Відреставровану історичну будівлю Річкового вокзалу в Києві ввели в експлуатацію. Про це пише повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) видала відповідний сертифікат.

Цю будівлю з 2021 року орендує Американський університет у Києві. Завдяки цьому рішенню університет зможе розпочати офлайн навчання студентів.

Американський університет у Києві (American University Kyiv) – це перший в Україні приватний університет за стандартами американської освіти. Його відкрили у 2022 році в партнерстві із Arizona State University (ASU) – одного із найбільших університетів США, за сприяння українських та американських інвесторів.

Історичну будівлю річкового вокзалу збудовано в 1961 році. У серпні 2022 року у будівлі Річкового вокзалу відновили комплекс декоративних панно 1960-х років. Реставратори займалися консервацією панно, однак через те, що їх жодного разу не реставрували після відкриття Річвокзалу в 1961 році, а лише фарбували фонові частини, роботи були в аварійному стані. Деякі частини панно втрачені.

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Опубліковано: 10 квітня 2023
Річковий вокзал
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