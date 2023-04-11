У Києві відкрили реєстрацію на «Пробіг під каштанами»: як узяти участь

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Ірина Маймур
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Стартувала реєстрація на 30-й благодійний «Пробіг під каштанами». За традицією його проведуть в останню неділю травня, повідомляє КМДА.

Учасники цьогорічного «Пробігу під каштанами» бігтимуть заради маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. На зібрані кошти закуплять необхідне обладнання для центру.

Цьогоріч через воєнний стан учасники спортивного заходу не збиратимуться на одній локації та в один час. Вони зможуть доєднатися до Пробігу онлайн і вийти на пробіжку чи прогулянку в безпечному місці.

Як узяти участь у заході, якщо ви з України:

  • зареєструватись на сайті probig.in.ua;
  • зробити благодійний внесок 300 грн;
  • вказати в листі дані для відправки стартового пакету або самостійно отримати його в мобільному офісі 24, 25 або 26 травня в Києві.

Щоб доєднатися до «Пробігу під каштанами» в будь-якій країні світу, необхідно:

  • зареєструватися на сайті probig.in.ua;
  • зробити благодійний внесок 300 грн (8 доларів або 7,5 євро);
  • роздрукувати онлайн-номер з особистого кабінету.

28 травня всі учасники заходу мають вийти на пробіжку та опублікувати фото в соцмережах із тегом #Probig2023.

Реєстрація буде відкрита до 31 травня включно.

Раніше ми писали, що компанія Yasno створила благодійний пазл «Як українці з відключенням світла боролися».

Фото: «Пробіг під каштанами»

Опубліковано: 11 квітня 2023
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