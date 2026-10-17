Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

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Вино, пиво чи міцне? Розкажіть, що обираєте в опитуванні БЖ

Промо БЖ 17 жовтня 2026
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Вино, пиво чи міцне? Розкажіть, що обираєте в опитуванні БЖ Партнерський матеріал

Ви по вину, пиву чи міцному? Відповідайте чесно, допоможіть нам краще дізнатися ваші преференції та отримайте знижку на алкоголь, який рекомендують профільні спільноти «Сільпо»: винна «Сомельє в зелених штанях», пивна Beermaster і Drinksetter, присвячена міцним напоям.

Пройти опитування можна до 24 жовтня 2026 року включно. За участь передбачена знижка 20% на вино, пиво та міцний алкоголь «Власного імпорту» в магазинах «Сільпо», які не беруть участі в інших акціях.

Beermaster розповідає про пивну культуру, історію пивоваріння та різні стилі пива — від пшеничного вайсбіру до мутного Hazy IPA. Тут можна дізнатися про особливості виробництва, витримування пива в бочках з-під вина чи бурбона, а також про температуру подавання та вибір келиха.

Drinksetter — спільнота про міцний алкоголь, яка знайомить із віскі, джином, ромом, бренді та іншими напоями з різних країн. Тут розповідають про виробників, особливості витримки, способи подавання та рецепти коктейлів — від «Хрещеного батька» до «Паломи».

«Сомельє в зелених штанях» — спільнота про винну культуру, різні сорти винограду, виноробні регіони та особливості вин. Тут публікують винні добірки, розповідають про ігристі, білі, рожеві та червоні вина й пояснюють, із якими стравами вони поєднуються.

Тепер хочемо дізнатися про ваші вподобання. Розкажіть БЖ, що обираєте, пройшовши коротке опитування.

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