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У Києві проходить мітинг із вимогою відставки Віталія Кличка з посади мера

Ірина Маймур 17 жовтня 2026
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У Києві проходить мітинг із вимогою відставки Віталія Кличка з посади мера

У суботу, 17 жовтня, біля будівлі Київської міської державної адміністрації на Хрещатику зібралися сотні людей із вимогою відставки міського голови Віталія Кличка.

Учасники акції тримають плакати та скандують «Київ без Кличка!» і «Відставка!». Вони звинувачують столичну владу в недостатній підготовці до зими та російських обстрілів, нестачі укриттів, знищенні зелених зон і проблемах зі збереженням історичної спадщини.

Серед претензій протестувальників також — будівництво теплотраси на Теремках та повідомлення про напади на громадських активістів. Учасники мітингу закликають НАБУ перевірити можливі корупційні схеми в міській владі.

Водночас біля КМДА зібралися й кілька людей, які вийшли на підтримку Кличка.

Як раніше писало БЖ, акцію організували громадські та урбаністичні спільноти, зокрема коаліція «Марш за Київ», ГО «Спалах!» і пам'яткоохоронне об'єднання «Спадщина». До заклику долучився ветеран Дмитро Козятинський, який раніше був одним із ініціаторів публічної акції проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Він розкритикував підготовку столиці до осінньо-зимового періоду.

Напередодні фракція «УДАР Віталія Кличка» у Київраді закликала містян утриматися від участі в мітингу. У партії пояснили це загрозою російських атак і небезпекою масових скупчень людей просто неба.

Фото: БЖ
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