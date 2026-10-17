У Києві відкрили «Сільпо» у стилі космічного корабля — зі «сканером прибульців»

У Києві відкрили новий супермаркет «Сільпо» в житловому комплексі Taryan Towers. Інтер'єр магазину стилізували під космічний корабель із пультом керування, «сканером прибульців» і котом у скафандрі. Про це повідомила пресслужба мережі.

В оформленні використали металеві відтінки та неонову підсвітку. Номери кас тримають механічні руки, а колони нагадують акумулятори.

На вході відвідувачів зустрічає кіт у скафандрі. Усередині встановили інтерактивний «сканер прибульців»: за його допомогою можна побачити, який вигляд мала б людина, якби прилетіла на Землю з іншої планети.

Навпроти сканера розташоване «вікно в майбутнє», яке показує, що чекатиме на мандрівників після повернення на Землю.

У магазині також встановили пульт керування. На його екранах транслюють політ космічного корабля, а також умовні показники — температуру за бортом і відстань до Землі у світлових роках. Над відділом гастрономії показують кадри висадки астронавтів на інші планети.

Над реалізацією проєкту працювало дослідно-конструкторське бюро «Майстерня чудес».

У магазині працюють кав'ярня FEELtrd і пункт видачі замовлень «Сільпоінт».

Площа нового супермаркету становить 1020 м². Він розташований у житловому комплексі Taryan Towers за адресою: вул. Іоанна Павла II, 12. Графік роботи магазину — щодня з 08:00 до 23:00.