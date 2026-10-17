Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві отримав європейську премію за інклюзивність

Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві став переможцем європейської премії New European Bauhaus Prizes 2026 у категорії «Зміцнення місцевої демократії та забезпечення інклюзії». Про це повідомили ВДНГ та урбан-бюро Big City Lab.

За інформацією ВДНГ, загалом на конкурс подали понад 700 заявок. New European Bauhaus Prizes — премія Європейської комісії, якою відзначають проєкти та ідеї, що поєднують сталий розвиток, інклюзивність та естетику.

Терапевтичний сад відкрили на ВДНГ у жовтні 2025 року. Це мультисенсорний простір для підтримки фізичного та емоційного відновлення ветеранів, військовослужбовців та інших відвідувачів через взаємодію з природою. Тут облаштовані зони для індивідуального відпочинку, спільних занять і терапевтичного садівництва.

Концепцію та проєкт розробило урбан-бюро Big City Lab спільно з архітектурним бюро PUPA. Ініціативу реалізували ВДНГ та Міністерство у справах ветеранів у межах Національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні.

За словами керівниці Big City Lab Вікторії Тітової, команда планує поширювати досвід Терапевтичного саду на інші локації, зокрема на подвір'я медичних закладів, де військові проходять реабілітацію.

«Тому наступним кроком ми бачимо масштабування проєкту і поширення досвіду терапевтичного саду на інші локації, зокрема на подвір’ях медичних закладів, де військові проходять реабілітації», — зазначила Тітова.