Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві отримав європейську премію за інклюзивність

Ірина Маймур 17 жовтня 2026
1095
Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві отримав європейську премію за інклюзивність

Терапевтичний сад на ВДНГ у Києві став переможцем європейської премії New European Bauhaus Prizes 2026 у категорії «Зміцнення місцевої демократії та забезпечення інклюзії». Про це повідомили ВДНГ та урбан-бюро Big City Lab.

За інформацією ВДНГ, загалом на конкурс подали понад 700 заявок. New European Bauhaus Prizes — премія Європейської комісії, якою відзначають проєкти та ідеї, що поєднують сталий розвиток, інклюзивність та естетику.

Терапевтичний сад відкрили на ВДНГ у жовтні 2025 року. Це мультисенсорний простір для підтримки фізичного та емоційного відновлення ветеранів, військовослужбовців та інших відвідувачів через взаємодію з природою. Тут облаштовані зони для індивідуального відпочинку, спільних занять і терапевтичного садівництва.

Концепцію та проєкт розробило урбан-бюро Big City Lab спільно з архітектурним бюро PUPA. Ініціативу реалізували ВДНГ та Міністерство у справах ветеранів у межах Національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні.

За словами керівниці Big City Lab Вікторії Тітової, команда планує поширювати досвід Терапевтичного саду на інші локації, зокрема на подвір'я медичних закладів, де військові проходять реабілітацію.

«Тому наступним кроком ми бачимо масштабування проєкту і поширення досвіду терапевтичного саду на інші локації, зокрема на подвір’ях медичних закладів, де військові проходять реабілітації», — зазначила Тітова.

Фото: ВДНГ
Мітки
Новини
Читайте також
У Києві відкрили «Сільпо» у стилі космічного корабля — зі «сканером прибульців» У Києві проходить мітинг із вимогою відставки Віталія Кличка з посади мера Тім Бертон готує фільм про післявоєнну Японію за сценарієм нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро У застосунку «Укрзалізниці» тепер показують середню кількість евакуаційних зупинок і затримок поїздів
Хто, як не Кличко? Ось кого можна обрати в мери Києва 16 жовтня 2026 Знову на слуху: 10 пісень, які отримали друге життя завдяки кіно й серіалам 15 жовтня 2026 Серіал «Керрі» — найвдаліша екранізація роману Стівена Кінга? 14 жовтня 2026 Італійська ковбаса Leoncini — чотири покоління, один стандарт 14 жовтня 2026 Серіал «Війна» — юридичний батл без правил 12 жовтня 2026 Київські замальовки. Випуск 58 11 жовтня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку