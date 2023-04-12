Замість МАФів: біля двох станцій метро облаштують громадські простори

У Києві планують облаштувати громадські простори з озелененням біля станцій метрополітену «Шулявська» та «Героїв Дніпра». Про це повідомляють в КМДА.

“Актуальним залишається запит мешканців на облаштування елементів громадського простору та зелених зон, створення яких унеможливлене перенасиченням вулиць тимчасовими спорудами”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у липні 2022 року Рада оборони міста Києва прийняла рішення про демонтаж МАФів, що розташовані біля входів та виходів до станцій метро, уздовж шляхів у напрямку станцій метро задля безперешкодного доступу до укриттів під час повітряної тривоги.