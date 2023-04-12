Замість МАФів: біля двох станцій метро облаштують громадські простори

У Києві планують облаштувати громадські простори з озелененням біля станцій метрополітену «Шулявська» та «Героїв Дніпра». Про це повідомляють в КМДА.
“Актуальним залишається запит мешканців на облаштування елементів громадського простору та зелених зон, створення яких унеможливлене перенасиченням вулиць тимчасовими спорудами”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у липні 2022 року Рада оборони міста Києва прийняла рішення про демонтаж МАФів, що розташовані біля входів та виходів до станцій метро, уздовж шляхів у напрямку станцій метро задля безперешкодного доступу до укриттів під час повітряної тривоги.
Натомість замість МАФів на бульварі Миколи Міхновського, біля станції метро «Політехнічний інститут» та на вулиці Вишгородській, де МАФи були демонтовані, прибрали та облаштували територію.