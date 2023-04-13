Київський хмарочос-недобуд Sky Towers виставили на продаж

Державний Укрексімбанк вдруге виставив на продаж боргові зобов'язання, забезпечені іпотекою недобуду Sky Towers. Про це повідомила прес-служба банку.

Аукціон проходитиме за голландською моделлю, яка передбачає можливість зниження вартості. Торги заплановано на 11 травня 2023 року в електронній системі OpenMarket.

Стартова ціна аукціону становить 5,58 мільярда гривень (у жовтні 2021 року стартова ціна була 7,145 мільярда гривень), а мінімальна – 827,3 мільйона гривень.

До комплексу мають увійти дві вежі на 47 і 34 поверхи, офісні й торговельні приміщення, 8-рівневий підземний паркінг на 900 місць.

Sky Towers недобудований багатофункціональний комплекс компанії KDD Group (Kyiv Donbas Development Group), розташований на перехресті Берестейського проспекту (проспект Перемоги) і вулиці Борщагівській. Його почали будувати у 2007 році.

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Фото: СЕТАМ