В історичному ареалі Львова хочуть побудувати багатофункціональний комплекс з дворівневим паркінгом

В історичному ареалі Львова у межах вулиць Шевченка, Городоцької та Залізничної пропонують побудувати багатофункційний комплекс з дворівневим паркінгом та громадським простором, пише “Твоє Місто”.

Відповідний проєкт внесення змін до детального плану територій району забудови підтримали на засіданні архітектурно-містобудівної ради Львова.

Читайте також: У Львові відновили історичну браму на вулиці Костя Левицького: фото

Забудова – міксована, 60% становитиме житло. Перед будинком планують облаштувати громадський простір на 2 тисячі кв. метрів.

Після громадських слухань висоту встановили на рівні 6 поверхів – приблизно 18 метрів. Готель «Таурус», що розташований поруч є вищим, ніж запропоноване нове будівництво.

Як стверджує архітектор проєкту, компанія-забудовник «Прауд» провела інвентаризацію пам’яток у межах запланованого будівництва та погодила документацію з Львівською ОВА. Це має стати додатковою гарантією того, що майбутня забудова не впливатиме на візуальне сприйняття пам’яток поряд.

Один рівень паркінгу передадуть громаді Львова – це не менше ста з 200 запланованих паркомісць, оскільки потреба мешканців комплексу буде меншою.

Споруди, що розташовані на місці майбутнього комплексу мають демонтувати. Це питання вже погодили із власниками.

Раніше ми писали, що у Львові під Високим замком збудують житло, офіси та готелі .

Візуалізації: Твоє Місто



