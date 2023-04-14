У Львові відновили історичну браму на вулиці Костя Левицького: фото

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Ірина Маймур
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У Львові відреставрували історичну металеву браму на вулиці Костя Левицького, 102.

Її відновили в межах міської програми співфінансування, яку координує «Бюро спадщини».

Брама втратила автентичну фурнітуру й мала металеві листи замість засклення. Відновлення тривало впродовж трьох місяців.

Під час реставрації фахівці розчистили дверні полотна від старої фарби й виявили багато кородованих фрагментів. Через масивність і велику велику вагу брами найбільш пошкодженою виявилася нижня частина полотна. Реставратори повернули їй автентичний колір.

Окрім цього, фахівці виготовили втрачені відкривні металеві рами і встановили туди нове засклення. До того ж вони замінили стару не автентичну ручку на нову, виготовлену відповідно до стилістики брами.

Загалом реставраційні роботи вартували біля 89 000 грн. Із цієї суми майже 63 000 грн сплатило місто. Іншу частину — мешканці, які подали заявку на участь у програмі співфінансування, зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Раніше ми писали, що у Львові відреставрували історичні двері. Це спільний проєкт міста і мешканців.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубліковано: 14 квітня 2023
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