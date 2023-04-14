Скільки заплатили французи за добудову пішохідного моста-хвилі на Оболоні

Метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412,0 грн на продовження будівництва пішохідного моста-хвилі на Оболоні.

Про це повідомила Оболонська районна держадміністрація у відповідь на запит видання «Твоє місто».

У січні цього року Метрополія Великого Парижа виділила кошти на продовження будівництва пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною й островом Оболонський у рамках спонсорської допомоги.

Як повідомили в Оболонській РДА, нині вже повністю звели фундаменти чотирьох опор. У березні 2023 року розпочали роботи з улаштування металевих технологічних опор. Згідно з проєктом, вони необхідні для монтажу металоконструкцій прогонової будови арки. Будівництво планують завершити у 2024 році.

Нагадаємо, що міст-хвилю на Оболоні виготовлять із металу з «Азовсталі . Міст складатиметься з п’яти хвиль. Його довжина — 160 метрів, а ширина — 4 метри. Міст буде підсвічуватись різними кольорами. Окрім того, на ньому вмикатиметься музика, коли на мосту збереться певна кількість людей.

Наприкінці березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цьогоріч у столиці з’явиться велика рекреаційна зона на Оболоні: вона з’єднає парк «Наталка», набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий міст. Однак РДА називає інші строки закінчення будівництва.

Раніше ми писали, що біля парку «Наталка» на Оболоні збудують підземно-наземний паркінг. Ймовірно, йдеться про проєкт підземно-наземного паркінгу на 700 паркомісць на вулиці Прирічній на Оболоні. Київрада збирається виділити на нього 120 мільйонів гривень.