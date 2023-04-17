У Львові завершили викуп ділянок, вздовж яких пролягатиме Північна об’їзна дорога

14 квітня у Львові викупили останні дві земельні ділянки для будівництва Північної об’їзної дороги.

Ще дві ділянки відчужуватимуть у судовому порядку, повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Об’їзна дорога найвищої категорії 1А простягатиметься вздовж сіл Бірки, Завадів, Зашків, Гряда і до Малих Підлісок. Загальна протяжність автошляху становитиме 23 кілометри. Ця автомобільна дорога дасть змогу розвантажити Південний обхід Львова.

Будівництво здійснюватимуть за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на умовах співфінансування.

Нагадаємо, що Північна об’їзна дорога з’єднає міжнародну трасу М-06/Е-40 Київ – Львів – Чоп із трьома міжнародними дорогами від Львова до кордону з Польщею: М-09/Е-372, М-10 та М-11/Е40.

Раніше ми писали, що у Львові для площі біля Оперного театру пропонують розробити концепцію із паркінгом та зупинками для трамваїв.

Фото: скриншот із відео «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України, ЛОДА