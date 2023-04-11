У Львові для площі біля Оперного театру пропонують розробити концепцію із паркінгом та зупинками для трамваїв

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Марія Іващук
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Для площі Князя Осмомисла, що у Галицькому районі Львова пропонують розробити концепцію із зупинками для трамваїв та автобусів, а також облаштуванням підземного паркінгу. Про це сказав депутат Львівської міської ради Сергій Івах, пише “Твоє Місто”.

На його думку, ділянка дороги на стику Городоцької та площі Князя Осмомисла поступово ставатиме непроїзною.

«Як на мене, на цій ділянці площі Князя Осмомисла має бути великий інфраструктурний об’єкт, до якого матиме відношення Львівська міська рада, наприклад, підземний паркінг. Також варто розробити концепцію площі із зупинками для трамваїв, автобусів. А те, що відбувається зараз, вочевидь, тимчасове рішення. Але там не може бути супермаркету. Біля нього має бути певна інфраструктура», – вважає депутат.

Міська влада, на його думку, може розробити концепцію використання цієї площі, розпочавши з розробки проєкту реконструкції площі позаду театру Заньковецької, а також детального плану території з урахуванням будівництва транспортних розв’язок та облаштування громадських просторів.

Площа Князя Ярослава Осмомисла розташована у північній частині історичного центру міста і належить до світової спадщини ЮНЕСКО як частина об'єкта «Ансамбль історичного центру Львова».

На місці, де працював ринок “Добробут”, що поблизу Оперного театру, хочуть відкрити супермаркет «Арсен».

Зараз на земельну ділянку наклали заборону відчуження.

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Фото: Вікіпедія

Опубліковано: 11 квітня 2023
Львів
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