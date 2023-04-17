В одному з міст Одеської області заборонили прокат електросамокатів

На території міста Ізмаїл на Одещині відтепер заборонено використання та рух орендованих електросамокатів.

Про це стало відомо з рішення виконкому Ізмаїльської міськради за 12 квітня.

До того ж влада заборонила розміщувати та зберігати електросамокати на території міста. Комунальникам, що помітять вказану техніку, дозволено її вилучати. Власники транспорту зможуть забрати самокати після оплати витрат з їхнього транспортуваннята зберігання.

Раніше ми розповідали, що в Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Закон підписав президент.