В одному з міст Одеської області заборонили прокат електросамокатів

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Ірина Маймур
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На території міста Ізмаїл на Одещині відтепер заборонено використання та рух орендованих електросамокатів.

Про це стало відомо з рішення виконкому Ізмаїльської міськради за 12 квітня.

До того ж влада заборонила розміщувати та зберігати електросамокати на території міста. Комунальникам, що помітять вказану техніку, дозволено її вилучати. Власники транспорту зможуть забрати самокати після оплати витрат з їхнього транспортуваннята зберігання.

Раніше ми розповідали, що в Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Закон підписав президент.

Фото: Christina Spinnen / Unsplash

Опубліковано: 17 квітня 2023
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