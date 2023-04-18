У Львівській області горіла «Карпатська хата» XIX століття з музейними експонатами

У ніч на 16 квітня в Бориславі на Львівщині спалахнула пожежа в музеї «Карпатська хата». Будівлю, де розташовується музей, звели зі зрубів без цвяхів в XIX столітті.

Про це повідомляє Бориславський туристичний інформаційний центр.

«Цієї ночі сталася пожежа у одній з улюблених локацій, наших друзів — музею «Карпатська хата». Причина займання на даний час встановлюється. Однак полум’я завдало значної шкоди, знищено багато цінних для історії міста експонатів та речей», — йдеться в повідомленні.

Будинок звели з ялинкових зрубів без жодного цвяха в 1802 році. У музеї зберігалися старовинні речі побутового ужитку, меблі, ікони, глечики, тарілки та інше кухонне приладдя.

Директор музею зауважив, що хату могли навмисно підпалити. Наразі він оголосив про збір грошей на її відновлення.

Точну причину займання встановлюють правоохоронці.

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Фото: Бориславський туристичний інформаційний центр