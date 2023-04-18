На Троєщині може з’явитися офіційне кладовище для домашніх тварин

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Ірина Маймур
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У Деснянському районі планують облаштувати перше офіційне міське кладовище для домашніх тварин.

Про це в етері телеканалу «Київ» повідомила виконувачка обов’язків директора «Київської міської лікарні ветеринарної медицини» Наталя Мазур.

Кладовище планують облаштувати на вулиці Пухівській, 6. Автори проєкту пропонують кремувати домашніх тварин.

«… це не кладовище в тому розумінні, як усі звикли вважати. Це вже буде не захоронення тварин, а лише кремація. Фахівці виступають за кремацію», — зазначила Наталя Мазур.

Нагадаємо, що створити перше офіційне кладовище для домашніх тварин у столиці хотіли ще у 2020 році, однак його й досі немає.

Раніше ми писали, що у Вінниці відкрили котокафе із платним входом.

Фото: КиївІнформ

Опубліковано: 18 квітня 2023
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