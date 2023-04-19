Дивіться, як навколо Гостиного двору прибрали територію

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Валерія Гуржий
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На прилеглій території Гостиного двору, що на Контрактовій площі, провели прибирання.

Про це повідомив заступник гендиректора «Софії Київської» Вадим Кириленко.

На фото видно, як за допомогою спеціальної техніки прибирають бетонні блоки та плити. Також можна помітити, що біля Гостинного двору стоять кілька вантажівок наповненні будівельним сміттям, а територія навколо будівлі добре прибрана.

Раніше ми розповідали про концепцію, за якою можуть оновити Гостиний двір. Серед іншого, у будівлі пропонують створити багатофункціональний або культурний простір, а у подвір’я можуть повернути дерева або використати його як виставковий центр.

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Фото: Вадим Кириленко

Опубліковано: 19 квітня 2023
гостиний двір Поділ Контрактова площа
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