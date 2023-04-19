Земельна комісія Київради підтримала будівництво трирівневого паркінгу на Оболоні (доповнено)

Постійна комісія Київради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин радить Київраді підтримати проект рішення про будівництво паркінгу на вулиці Прирічній на Оболоні. Про це повідомляють активісти громадського об’єднання “Цегла”.

За таке рішення проголосувало 16 депутатів з 21 присутніх.

UPD 15:52 В той же час Управління правового забезпечення діяльності Київради повернуло проєкт рішення без погодження, тепер земельна комісія має повторно розглянути документ, повідомляє «Нерухомі».

Нагадаємо, що в КМДА кажуть, що паркінг збудують у рамках облаштування великої рекреаційної зони, у яку увійде парк "Наталка”, набережна та острів Оболонський. Він буде об’єктом подвійного призначення і слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги.

Активісти та громада міста виступають проти будівництва паркінгу та просять облаштувати на цьому місці парк .

Раніше місцеві мешканці помітили вирубку дерев на вулиці Прирічній, поряд з ділянкою, де планують побудувати паркінг на 700 паркомісць.

Фото: Цегла