7 закладів Києва з панорамним видом на місто

Заклади на даху, секретні балкони, з яких відкривається фантастичний вид на місто, та фешенебельні ресторани на високих поверхах готелів. Підготували добірку панорамних закладів Києва з найкращими видами та цікавим меню.

Заклад розташований на даху готелю Bursa, і зараз тут готуються до відкриття нового сезону. Він розпочнеться 22 квітня, а це означає, що знову будуть коктейлі та вечірки з вражаючим краєвидом на Поділ.

А доти в ресторані Supra при готелі можна цілий день снідати, а з 11:00 - обідати та вечеряти. В меню - англiйський сніданок з беконом (220 грн), цитрусовий салат з макреллю та фенхелем (225 грн), бульйон з особуко і копченими коренеплодами (215 грн).

Адреса: вул. Костянтинівська, 11

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“Тераса закоханих” або ідеальне місце для побачення - так називають свій секретний балкон з романтичним краєвидом на Подільські пагорби в ресторані “Канапа”. Обіцяють, що з тераси можна навіть почути солов'їний спів.

Пригощають стравами нової української кухні: вершковий банош з кукурудзяним кремом та шкварками - 198 грн, вареники з качкою та горіховим соусом - 198 грн, салат з мусом з козячого сиру, буряковою безою та смаженим волоським горіхом - 189 грн.



*Питайте в адміністратора щодо можливості забронювати столик на балконі: він працює, коли на вулиці тепло.



Адреса: Андріївський узвіз, 19а

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Тематичний ресторан «G-Sky Lounge» знаходиться на даху семиповерхової будівлі на Лівому березі Києва і пропонує дивовижну панораму міста.

Особливість закладу — скляні прозорі куполи, в яких за будь-якої погоди можна відсвяткувати день народження, подивитися кіно чи влаштувати побачення.

Готують страви азійської та європейської кухонь, а також ф’южн. В меню – бургер з телятиною (295 грн), теплий рол з гребінцем (395 грн), ескалоп з тунця (465 грн).

Адреса: вул. Райдужна, 25а

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Панорамний ресторан авторської середземноморської кухні Matisse розташований на 15 поверсі, і з його вікон відкривається магічний краєвид на центр міста.

Готують середземноморські закуски, холодні та гарячі закуски, страви італійської та української кухонь, мармурові стейки. Ціни: вареники з телячими потрухами - 265 грн, рибний томатний суп з лососем, дорадо та мідіями - 355 грн, гомілка ягняти запечена з капустою бок-чой та нутом - 585 грн.

У ресторані є винна кімната.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 56

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Цей ресторан розташований на даху Premier Palace Hotel Kyiv – з його панорамної тераси можна розгледіти ледь не всі визначні будівлі Києва.

Новий сезон от-от має розпоччатися, а поки можна провести час у ресторані Ikigai, що розташований на першому поверсі готелю. В меню – вишукані страви азійської кухні: салат «Ясай» з аспарагусом (595 грн), місо суп з морепродуктами (695 грн), рол «Каліфорнія» з камчатським крабом (1255 грн).

Адреса: вул. Пушкінська, 29

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Один з найстаріших закладів міста (працює з 1992 року) з чудовою панорамою на історичний центр.

Ціни: пепер-стейк - 650 грн, Рол «Кумамото» з хвостами тигрових креветок фламбе - 555 грн, тірамісу з бейлісом - 225 грн.

Адреса: вул. Леонтовича, 3

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Панорамний ресторан Eleven Mirrors Restaurant & Bar знаходиться на одинадцятому поверсі готелю «11 Mirrors Design Hotel». Тут можна помилуватися фантастичними краєвидами на історичний центр Києва.

В меню ресторану - страви в стилі ф'южн, що поєднують європейську сучасність, національні традиції та елементи паназійської кухні, а також світова класика: фреш-салат з качкою унагі - 490 грн, крем суп із пармезану - 650 грн, котлета по-київськи - 550 грн.

Адреса: Богдана Хмельницького, 34А

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