Цього літа у Києві планують відкрити всі пляжі

Планується, що цього літа у Києві працюватимуть всі 14 пляжів, в тому числі і на Гідропарку.
Про це в ефірі телеканалу “Київ” розповів спікер КП «Плесо» Євген Кобан.
Спочатку відбудеться інспекція, за результатами якої будуть зроблені висновки щодо безпечного відкриття пляжів.
“Ми плануємо, що всі 14 пляжів муніципальних будуть в цьому році працювати. Планується, що всі пляжі будуть відкриті й на Гідропарку – Венеція, Молодіжний, Передмістна слобідка, Дитячий, Золотий”, – розповів Кобан.
Раніше ми писали, що на Оболонському острові розпочали капітальний ремонт. Тут хочуть облаштувати велодоріжки та пляжну зону.
Фото: КП «Плесо»