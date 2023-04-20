Цього літа у Києві планують відкрити всі пляжі

Планується, що цього літа у Києві працюватимуть всі 14 пляжів, в тому числі і на Гідропарку.

Про це в ефірі телеканалу “Київ” розповів спікер КП «Плесо» Євген Кобан.

Спочатку відбудеться інспекція, за результатами якої будуть зроблені висновки щодо безпечного відкриття пляжів.

“Ми плануємо, що всі 14 пляжів муніципальних будуть в цьому році працювати. Планується, що всі пляжі будуть відкриті й на Гідропарку – Венеція, Молодіжний, Передмістна слобідка, Дитячий, Золотий”, – розповів Кобан.

Раніше ми писали , що на Оболонському острові розпочали капітальний ремонт. Тут хочуть облаштувати велодоріжки та пляжну зону.

Фото: КП «Плесо»