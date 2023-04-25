Інвестиції, інклюзивність та цифровізація: деталі Рамкової стратегії відновлення Києва

В рамках проекту Рамкової стратегії відновлення Києва, що здійснюється за кошти Уряду Великої Британії, планується спрогнозувати основні поствоєнні виклики і проблеми, а також “відбувати місто краще, ніж було”.
Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, пише “Твоє місто”.
У проекті Рамкової стратегії відновлення Києва йдеться про стратегічне інвестування в місто з метою “відбудувати краще, ніж було”, враховуючи при цьому потреби міста, підтримку фінансових потреб та створення можливостей для Києва стати драйвером відновлення всієї України.
відображено бачення майбутнього повоєнного відновлення Києва, основні поствоєнні виклики і проблеми;
визначено критичні потреби та потреби у середньостроковій і довгостроковій перспективі, зокрема: ефективне врядування, економічна конкурентоспроможність, якісні міські послуги, суспільство, орієнтоване на громадян, сталість, цифрове відновлення;
При цьому у КМДА не коментують терміни втілення проекту та процедуру погодження Київрадою.
Раніше ми писали, що у Київській області відновили понад 10 тисяч об’єктів, пошкоджених окупантами.
Фото: Unsplash\Viktor Talashuk