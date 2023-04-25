Інвестиції, інклюзивність та цифровізація: деталі Рамкової стратегії відновлення Києва

В рамках проекту Рамкової стратегії відновлення Києва, що здійснюється за кошти Уряду Великої Британії, планується спрогнозувати основні поствоєнні виклики і проблеми, а також “відбувати місто краще, ніж було”.

Про це повідомили у Департаменті економіки та інвестицій КМДА, пише “ Твоє місто ”.

У проекті Рамкової стратегії відновлення Києва йдеться про стратегічне інвестування в місто з метою “відбудувати краще, ніж було”, враховуючи при цьому потреби міста, підтримку фінансових потреб та створення можливостей для Києва стати драйвером відновлення всієї України.

Зокрема у Рамковій стратегії відновлення Києва:

відображено бачення майбутнього повоєнного відновлення Києва, основні поствоєнні виклики і проблеми;

визначено критичні потреби та потреби у середньостроковій і довгостроковій перспективі, зокрема: ефективне врядування, економічна конкурентоспроможність, якісні міські послуги, суспільство, орієнтоване на громадян, сталість, цифрове відновлення;

рекомендовано підходи для кожної цілі відновлення, які стануть запорукою відновлення Києва як розумного, заможного, інклюзивного та сталого міста, що характеризується технологічним міським плануванням та розвитком, високим рівнем життя киян, середовищем, в якому мешканці почуваються безпечно і комфортно.

При цьому у КМДА не коментують терміни втілення проекту та процедуру погодження Київрадою.

Раніше ми писали , що у Київській області відновили понад 10 тисяч об’єктів, пошкоджених окупантами.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk