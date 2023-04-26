Мешканці Голосієва пропонують винагороду за затримання мотоциклістів у парках

Громада Голосієва боротиметься із заїздом мотоциклістів в НПП Голосіївський та парк ім. Рильського за допомогою грошових винагород.

За фото номерних знаків порушника пропонують винагороду у 1000 грн, за затримання мотоцикліста до приїзду поліції та охорони – 5000 грн.

“Заїзд мото/авто техніки в парк, тим паче на зелену зону заборонений природоохоронним законодавством. І тут справа навіть не в законодавстві: мотоциклісти їздять пішими стежками, чим наражають відвідувачів парку на небезпеку”, – йдеться у дописі громадської активістки та ініціаторки “мото сафарі” Альони Дєньги.

Вона просить викликати поліцію за номером 102, дзвонити директору НПП для виїзду охорони – 0677364070 або писати особисто їй, якщо вдалось сфотографувати номери або затримати мотоцикліста.

Фото: thumbor.my.ua