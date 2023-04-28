Прокуратура через суд вимагає повернути громаді землю на Оболоні, де розташований яхт-клуб

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Марія Іващук
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Столична прокуратура намагається відсудити 5 гектарів землі на вулиці Прирічній, що на Оболоні, та повернути їх громаді міста.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

Зазначається, що товариство без відповідних документів використовує землі для розташування самочинно збудованого нерухомого майна. Як свідчить ухвала суду, йдеться про ТОВ «Лагуна», яка надає послуги з оренди яхт.

Вартість земельних ділянок оцінюють в понад 630 мільйонів гривень.

Територія огороджена спільним парканом, внаслідок чого містяни не мають доступу до комунальних земельних ділянок, в тому числі до прибережної захисної смуги Дніпра. Крім того, це є перешкодою у функціонуванні парку відпочинку, частина якого використовується товариством без правових підстав.

Господарський суд Києва відкрив провадження в інтересах громади про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельними ділянками, у тому числі землями водного фонду в Оболонському районі.

Судове засідання у справі призначено на 16 травня.

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Фото: sportplace.in.ua

Опубліковано: 28 квітня 2023
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