На Оболонському острові знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів

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Ірина Маймур
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На Оболонському острові під час будівельних робіт виявили археологічні знахідки старослов’янських часів.

Про це повідомила очільниця ГО “Почайна” Аннабелла Моріна.

Вона зазначає, що на острові знайшли козацьку люльку, лунницю з емаллю (це жіноча прикраса у формі півмісяця) III–VIII століть, кераміку, монети і кулі від мушкетів.

Імовірно, на цій території могла розташовуватися переправа.

Попри наполягання співробітників Інституту археології, перед початком забудови Оболонського острова дослідження не проводилися.

Згідно чинного законодавства, тепер будівництво й ремонтні роботи мають припинитися, аби фахівці провели археологічну розвідку й дослідження та зберегли усі знайдені пам’ятки.

Активісти планують якнайшвидше добитися проведення цих досліджень. Адже на острові й досі працює велика будівельна техніка.

Як повідомляє Аннабелла Моріна, 25 квітня науковців на острів не пустили. Пообіцяли, що вони зможуть туди потрапити наступного дня.

“Тепер будемо розповідати про хід подій кожного дня. За знищення знахідок передбачена відповідальність, згідно ст. 298 УК”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, що наприкінці березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що цьогоріч у столиці з’явиться велика рекреаційна зона на Оболоні: вона з’єднає парк “Наталка”, набережну та острів Оболонський, куди вестиме новий міст.

Раніше ми писали, що біля парку “Наталка” на Оболоні збудують підземно-наземний паркінг. Йдеться про проєкт підземно-наземного паркінгу на 700 паркомісць на вулиці Прирічній на Оболоні за 120 мільйонів гривень.

Активісти переймаються, що будівництво паркінгу стане початком забудови берегів Дніпра. Також вони вимагають створити на місці майбутньої парковки парк.

Попри думку активістів та місцевих мешканців, земельна комісія Київради підтримала будівництво, а Київрада виділила на нього земельну ділянку.

Фото: скриншоти відео Аннабелли Моріної, System Capital Management

Опубліковано: 26 квітня 2023
Оболонский остров
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