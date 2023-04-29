Зеленський підтримав петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі

150
Валерія Гуржий
share share

Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі.

За словами Зеленського, створення меморіального комплексу українських
героїв є одним із важливих загальнонаціональних завдань, над реалізацією якого вже ведеться робота відповідними центральними та місцевими органами
виконавчої влади під керівництвом Кабінету Міністрів України.

Національний Пантеон Героїв України має стати місцем почесних поховань і комплексом вшанування пам’яті видатних героїв української історії: Героїв Крут, Героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії, Героїв Небесної Сотні, «Кіборгів», Героїв України російсько-української війни.

Також в Пантеоні мають здійснювати почесні поховання та встановлювати пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за незалежність України.

Раніше ми писали, що петиція про створення у Києві національного Пантеону Героїв України на Аскольдовій Могилі набрала понад 25 тисяч голосів за майже чотири дні.

Фото: Kiyanka

Опубліковано: 29 квітня 2023
share share
Приватний сектор Ірпеня відбудовуватимуть за єдиним проектом Приватний сектор Ірпеня відбудовуватимуть за єдиним проектом У центрі Києва з‘явився мурал, присвячений всім загиблим на війні У центрі Києва з‘явився мурал, присвячений всім загиблим на війні Парк «Межигір'я» відновлює свою роботу Парк «Межигір'я» відновлює свою роботу Забудовник розібрав частину третього поверху «будинка з комахами» Забудовник розібрав частину третього поверху «будинка з комахами» Незабаром у Києві розпочнеться сезон фонтанів: дивіться список місць, де вони запрацюють Незабаром у Києві розпочнеться сезон фонтанів: дивіться список місць, де вони запрацюють Де замовити спаржу: 10 українських виробників Де замовити спаржу: 10 українських виробників «Ресторація української Незламності»: На Бессарабці відкривається заклад «Котлета по-київськи» «Ресторація української Незламності»: На Бессарабці відкривається заклад «Котлета по-київськи» «Спадщина.UA» на аукціоні продасть відновлену історичну будівлю на Львівщині «Спадщина.UA» на аукціоні продасть відновлену історичну будівлю на Львівщині
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.