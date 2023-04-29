Зеленський підтримав петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі

Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі.

За словами Зеленського, створення меморіального комплексу українських

героїв є одним із важливих загальнонаціональних завдань, над реалізацією якого вже ведеться робота відповідними центральними та місцевими органами

виконавчої влади під керівництвом Кабінету Міністрів України.

Національний Пантеон Героїв України має стати місцем почесних поховань і комплексом вшанування пам’яті видатних героїв української історії: Героїв Крут, Героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії, Героїв Небесної Сотні, «Кіборгів», Героїв України російсько-української війни.

Також в Пантеоні мають здійснювати почесні поховання та встановлювати пам’ятні об’єкти для увічнення видатних історичних діячів України: лідерів національно-визвольних змагань усіх часів, військових командирів, визначних осіб, що здійснили героїчні вчинки в боротьбі за незалежність України.

Раніше ми писали, що петиція про створення у Києві національного Пантеону Героїв України на Аскольдовій Могилі набрала понад 25 тисяч голосів за майже чотири дні.

Фото: Kiyanka