На Бортничах ДТЕК встановив нову платформу для гнізда лелек

На Бортничах, що у Дарницькому районі Києва ДТЕК "Київські електромережі" змонтував захисну платформу для зруйнованого через негоду гнізда лелек в рамках проєкту "Лелеченьки".

Воно розміщувалося на електричній опорі й під час падіння пошкодило електричні лінії. Як наслідок, клієнти в цьому районі залишилися без світла, а лелеки – без домівки.

Це вже восьма така конструкція в місті. Енергетики їх встановлюють, щоб захистити птахів і попередити відключення світла у клієнтів. Адже через обрушення гнізд на електричні дроти нерідко трапляються аварії.

До того ж, в кінці цього року в Києві планують встановити ще одну таку платформу для гнізда лелек.

Раніше ми писали, що штучний інтелект допомагатиме ДТЕК під час ракетних обстрілів.

Фото: ДТЕК