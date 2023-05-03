Дивіться, як виглядатиме канатна дорога на Високий Замок у Львові

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Ірина Маймур
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Управління архітектури та урбаністики Львівської міськради представило проєкт канатної дороги на Високий Замок у Львові.

Візуалізації показали на Всеукраїнському форумі мобільності, повідомляє Lviv.media.

Як зазначають у міськраді, через складність доступу парк Високий Замок і мікрорайон Підзамче відвідує мало туристів. Канатна дорога дасть змогу містянам і гостям Львова діставатися до Підзамчого за 15 хвилин.

Наразі 70 % території довкола Високого Замку з погляду рекреаційного чи туристичного потенціалу працюють неефективно, зазначають в управлінні архітектури й урбаністики ЛМР.

Нещодавно Львівська міськрада підписала меморандум зі МВС щодо передачі Львову земельної ділянки для будівництва канатної дороги на Високий Замок.

Імовірно, перша станція канатної дороги буде біля Меморіалу Героям Небесної Сотні — музею Митрополита Шептицького. Другою станцією може стати нижня тераса Високого Замку. Третьою — археологічний музей «Високий Замок» біля копця Люблінської Унії. Четвертою — Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту.

Наразі невідомо, скільки кабінок буде на канатній дорозі. Відомо тільки, що вони будуть одні з найменших та зможуть вміщати біля 10 осіб. Запланована середня швидкість кабіни канатної дороги — приблизно 4 м/с.

Станом на 2019 рік орієнтовну вартість проєктування й будівництва комплексу канатної дороги оцінювали у понад 330 млн грн.

Раніше ми писали, що у Львові завершили викуп ділянок, вздовж яких пролягатиме Північна об’їзна дорога.

Фото: Lviv.media

Опубліковано: 03 травня 2023
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