На Володимирській гірці облаштують Алею друзів Києва. Уже висадили перші дерева

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Ірина Маймур
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Мер Києва Віталій Кличко та очільник Брюсселя Філіп Клоз започаткували Алею друзів Києва на Володимирській гірці і вже висадили там два перших дерева.

Про це повідомляють у КМДА.

Мери висадили іспанські платани. Дерева назвали символом дружби й перемоги України й демократичного світу над росією.

«Брюссель вважається столицею Європейського Союзу, частиною якого прагне стати Україна. І дуже символічно, що першим до висадки дерев на новій алеї доєднався саме мер Брюсселя», – прокоментував Кличко.

Раніше ми писали, що на вулиці Протасів Яр висадили дерева у пам'ять про Романа Ратушного.

Фото: КМДА

Опубліковано: 05 травня 2023
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