На монументі Батьківщини-Матері замість радянського герба встановлять тризуб

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Валерія Гуржий
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У Києві на монументі Батьківщини-Матері планують демонтвати радянський герб та на його місце встановити тризуб.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

«Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити»

Нагадаємо, що у липні 2022 року в застосунку «Дія» тривало опитування про те, що варто зробити із гербом СРСР на щиті столичного монумента «Батьківщина-мати». Майже 800 тисяч українців проголосували за заміну радянського герба на український тризуб. Ми писали про те, чи можлива взагалі ця заміна і чи доречною вона буде.

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Опубліковано: 07 травня 2023
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