Стало відомо, скільки коштуватиме заміна радянського герба на тризуб на щиті Батьківщини-Матері

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Марія Іващук
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Демонтаж радянського герба на монументі "Батьківщина-Мати" та встановлення на його місці тризуба коштуватиме близько 36 мільйонів гривень, повідомляє “Фокус” з посиланням на слова доктора технічних наук Олександра Шимановського.

Вартість виготовлення проєктної документації на ремонт крана та заміну національної символіки становить 2,5 мільйона гривень, а самі будівельні та монтажні роботи коштуватимуть приблизно 36 мільйонів гривень.

При ідеальному сценарії — декомунізація Батьківщини-Матері має завершитись до Дня незалежності 2024 року.

Нагадаємо, що у липні 2022 року в застосунку «Дія» тривало опитування про те, що варто зробити із гербом СРСР на щиті столичного монумента «Батьківщина-мати». Майже 800 тисяч українців проголосували за заміну радянського герба на український тризуб. Ми писали про те, чи можлива взагалі ця заміна і чи доречною вона буде.

Фото: Max Kukurudziak / Unsplash

Опубліковано: 11 травня 2023
Батьківщина-Мати
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