У київському зоопарку тваринам проводять антистресову терапію після падіння уламків ракети

У ніч проти 16 травня окупанти комплексно атакували Київ із різних напрямків одночасно. Один із уламків збитої ракети потрапив на територію зоопарку, внаслідок чого тварини пережили стрес і наразі потребують антистресової терапії.

Про це розповів директор столичного зоопарку Кирило Трантін, пише "Суспільне".

Він розповів, що тварин врятував старий великий каштан, адже уламок впав саме на дерево. Також деякі уламки впали неподалік вольєрів з птахами та єнотами.

"У тварин є стрес. Десь добу, якщо не тиждень, будуть проводитися антистресові заходи, зокрема, буде підвищений раціон. Треба, щоб тварини були задіяні та шукали їжу, а також будемо гратися з ними. Зараз щодоби чергують 20-30 фахівців"

Раніше ми писали, що у ніч проти 16 травня росіяни атакували Київ із різних видів зброї. Обстіл був винятковим за щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

Фото: Суспільне