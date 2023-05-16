У Львові забудовник повністю зніс історичну віллу «Люсія»

У Львові на вулиці Свенціцького, 16 забудовник повністю зніс історичну віллу «Люсія».

Руїни пам’ятки помітили вранці 16 травня містяни, повідомляє Zaxid.net.

Віллу знесли засновники ОСББ «Свєнціцького-16». Раніше вони скасували статус памʼятки вілли та штраф, який Львівська міська рада наклала за доведення будівлі до руйнації. 5 травня віллу «Люсія» виключили з Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Нагадаємо, що у 2017 році ОСББ «Свєнціцького-16» звернулися до влади міста, аби погодити історико-містобудівне обґрунтування на будівництво багатоквартирного будинку. Перший поверх новобудови мав би нагадувати фасад наявної вілли. Однак міськрада відмовилася надати ці документи.

Тоді співвласники подали до суду, і Галицький районний суд зобов’язав управління видати позитивний висновок щодо спорудження нового будинку.

У лютому 2017 року Міністерство культури надало їй статусу пам’ятки місцевого значення. Та власники почали оскаржувати це рішення у судах.

Після численних судових засідань постановою Верховного Суду від 21 листопада 2019 року справу про скасування наказу про занесення будинку у реєстр пам'яток передали на новий розгляд до суду першої інстанції.

У вересні 2018 року комісія при Львівській міськраді, яка розглядає порушення у галузі законодавства про охорону історичної спадщини, оштрафувала ОСББ «Свєнціцького, 16» на 170 тисяч гривень за нищення вілли «Люсія». Адже через розібраний власниками дах він завалився разом із стелею.

ОСББ оскаржило рішення комісії в суді, однак міська рада буде подавати апеляцію.

Наразі на території вілли вирізають дерева, а станом на 16 травня споруду повністю знесли.

Віллу «Люсія» на вулиці Свєнціцького, 16 звели у 1895-1896 рр. за проєктом архітектора Івана Долинського.

Раніше ми писали, що на Рейтарській зупинили роботи, але забудовник встиг суттєво пошкодити історичну будівлю.

Фото: Zaxid.net