У Києві перейменували станції метро “Площа Льва Толстого” та “Дружби народів”: нові назви

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Анна Григораш
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У Києві перейменували дві станції метро – «Дружби народів» та «Площа Льва Толстого». А також майбутню зупинку гілки метро на Виноградар “Проспект Правди”.

Відповідне рішення прийняли депутати Київради на сесії у четвер.

Нові назви станцій метро

  1. Станцію метро «Дружби народів» перейменували на «Звіринецьку» на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі.
  2. Станцію «Площа Льва Толстого» – на «Площу Українських героїв»
  3. Проєктну станцію метро «Проспект Правди» перейменували на «Варшавську» з метою вшанування міста-побратима Києва Варшави. Крім того, майбутня станція знаходиться поруч з Варшавським житловим масивом.

Раніше ми писали, що у Києві перейменували площу Льва Толстого і ще низку вулиць.

Фото: AMY/Wikimedia Commons

Опубліковано: 18 травня 2023
Київський метрополітен площа Льва Толстого перейменування вулиць Київ
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