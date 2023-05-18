У Києві перейменували станції метро “Площа Льва Толстого” та “Дружби народів”: нові назви

У Києві перейменували дві станції метро – «Дружби народів» та «Площа Льва Толстого». А також майбутню зупинку гілки метро на Виноградар “Проспект Правди”.

Відповідне рішення прийняли депутати Київради на сесії у четвер.

Нові назви станцій метро

Станцію метро «Дружби народів» перейменували на «Звіринецьку» на честь історичної назви місцевості, відомої з часів Київської Русі. Станцію «Площа Льва Толстого» – на «Площу Українських героїв» Проєктну станцію метро «Проспект Правди» перейменували на «Варшавську» з метою вшанування міста-побратима Києва Варшави. Крім того, майбутня станція знаходиться поруч з Варшавським житловим масивом.

Раніше ми писали, що у Києві перейменували площу Льва Толстого і ще низку вулиць.

Фото: AMY/Wikimedia Commons