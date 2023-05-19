Київський дизайнер розробив шрифт для назви станції метро «Звіринецька»

Дизайнер Богдан Гдаль показав один із варіантів шрифту нової назви станції метро «Дружби народів». 18 травня Київрада перейменувала її на «Звіринецьку».

Про це Богдан повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Перший варіант шрифту дизайнер створив, надихнувшись літерами Сашка Ком’яхова, які той робив на основі написів Трапезної церкви Києво-Печерської Лаври.

Богдана зачепив цей артпроєкт. Дизайнер відчув, що він підходить під Звіринецьку, пояснив автор виданню «Хмарочос».

Дизайнер планує, що розробить ще один варіант шрифту.

Крім того, Богдан розробив шрифт для нового напису на станції метро «Почайна». Відомо, що на прохання архітекторки Тамари Целіковської, шрифт мав повторювати наявний на станції «Печерська».

Раніше ми писали, що Гдаль створив шрифт для назви станції київського метро «Площа Українських Героїв» (колишня Площа Льва Толстого). Український дух в літерах Гдаль передав за допомогою 2 складових: оригінальних історичних форм деяких літер та стилю з початку 20 століття епохи Нарбута і Кричевського.

Фото: Богдан Гдаль