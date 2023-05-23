На Січових Стрільців вирубують дерева заради паркінгу

У дворі багатоповерхівки на вулиці Січових Стрільців, 55 вирубують дерева, щоб облаштувати парковку.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Вирубку дерев проводять без належних документів та консультацій з місцевими жителями. Під час спроби з'ясувати підстави активісту відповіли, буцімто дерева загрожують життю людей.

Наразі небайдужі кияни вже звернулися до поліції та подали заяви про самоправство. Вони вимагають провести повноцінне обговорення цього питання та залучити громадськість.

Раніше ми писали, що в Києві остаточно відмовились від будівництва комплексу споруд поряд з храмом на Оболоні.

Фото: Дмитро Перов