У Києві остаточно відмовились від будівництва комплексу споруд поряд з храмом на Оболоні

Державна інспекція архітектури та містобудування відхилила запит на будівництво комплексу споруд на Оболоні біля Свято-Покровського храму. Про це свідчить інформація на порталі ЄДЕССБ.

У статусі дозвільного документа на будівництво Свято-Покровського храму, воскресної школи, столової для малозабезпечених, странно-приїмчиського готелю та інших приміщень у складі релігійного багатофункціонального комплексу зазначено “відхилено”.

Юрист Олександр Кучерявий також зазначає, що всі зацікавлені сторони відмовились від рішення щодо будівництва. Довкола Храму, за його словами, повинен бути розгорнутий сквер.

Нагадаємо, що у квітні активіст Георгій Могильний повідомив про наміри УПЦ МП побудувати ЖК на Прирічній 5-а під виглядом "релігійного багатофункціонального комплексу".

Фото: Олександр Кучерявий