Скільки влада Києва планує витратити на житло для переселенців

На сьогодні в Києві зареєстровано майже 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, повідомляють в КМДА.

Цього року влада міста планує виділити з бюджету 130 мільйонів гривень на придбання житла в комунальну власність, в тому числі для ВПО.

Окрім того, ВПО, які зареєстрували місцем свого тимчасового проживання Київ, отримують усі ті ж самі пільги і допомоги, що й відповідні категорії киян.

Для цього місто на понад 2 мільярди гривень збільшило фінансування міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

За цією програмою ВПО мають право отримати:

одноразову адресну матеріальну допомогу для малозабезпечених мешканців столиці (від 2-х до 10-ти тисяч гривень);

одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу з нагоди відзначення державних свят та визначних дат (від 300 до 1000 гривень);

допомогу на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого (від 2000 гривень);

щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб із інвалідністю Києва (від 1200 до 2500 гривень);

грошове забезпечення за утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя в Києві (5 мінімальних зарплат, які дорівнюють одноразово 35 000 гривень);

одноразову матеріальну допомогу багатодітним сім’ям, які виховують троє і більше дітей, і є отримувачами державної соціальної допомоги (5000 гривень);

матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у Києві, які народили трійню і більше дітей (одноразово 20 000 гривень);

адресну матеріальну допомогу студентам із інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених родин на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їхнім вибором (до 19 000 гривень).