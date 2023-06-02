На Подолі створюють ще один патріотичний мурал

Біля кінотеатру "Жовтень" на вулиці Ярославській, 17 створюють патріотичний мурал "Запорізький месник". Стінопис присвячено Національній гвардії України.

На мурал нанесено спеціальний QR-код, завдяки якому можна задонатити гроші на закупку дронів для "Гвардії наступу".

Фото: Марія Іващук/БЖ

У центрі сюжету муралу образ «Запорізького месника» — строковика Національної гвардії, наймолодшого Героя України. На його рахунку збиття 7 літаків Су-25 та однієї крилатої ракети. Боєць і зараз продовжує боронити країну та входить до однієї із бригад «Гвардії наступу».

«За задумом планується створити два мурали-побратими: у Києві та, після звільнення Запорізької області від окупантів, у Запоріжжі, — розповідає Анна Ковальова, засновниця агенції консалтингу у благодійності Charity Hub, що є співініціаторами створення муралу.

Відкриття відбудеться 6 червня о 10:30.

Візуалізація майбутнього муралу

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